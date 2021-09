Vacatures Krusada Bonaire

Het doel van Fundashon Stichting Krusada is om kwetsbare mensen met een verslaving, crimineel verleden, beperking, crisissituatie of anderszins, perspectief te bieden zodat ze op een positieve manier deel uit gaan maken van de maatschappij. Krusada wil een ‘tussenstation’ zijn van waaruit kwetsbare mensen, binnen hun mogelijkheden, zelfstandig kunnen terugkeren in de Bonairiaanse samenleving. De identiteit van Krusada wordt onder meer gevoed door de christelijke identiteit en de waarden die daaraan worden ontleend.

De stichting beheert vier verschillende projecten:

Warda Mi Rin: waarbij kwetsbare mensen, die extra hulp nodig hebben middels een maatschappelijk werktraject worden begeleid en ondersteund. Adelanto: waarbij kwetsbare mannen vaardigheden worden aangeleerd gericht op terugkeer naar een passende plek in de samenleving. Refugio: waarbij kwetsbare vrouwen, slachtoffer van huiselijk geweld, tijdelijk in een woonvoorziening worden opgevangen en hulp krijgen bij hun herstel. Walk-In: waarbij (ex)verslaafden dan wel minderbedeelden, die behoefte hebben aan eten, drinken, rust of een gesprek, bij Krusada terecht kunnen.

Wie zoeken wij:

Je ben een professional die werkt met een christelijk denkwijze. Je begrijpt dat dit mooie werk meer is dan alleen een baan. Je bent in staat de medemens te inspireren, te motiveren en stimuleren en in hun kracht te zetten. Je ziet kansen en mogelijkheden, die je kunt omzetten naar concrete acties. Hierin durf je daadkrachtig op te treden, waarbij je mensen aanspreekt op hun eigen rol, taak en verantwoordelijkheden.

Wie flexibel is en écht gaat voor het welzijn van de cliënt, is bij ons aan het juiste adres.

Geïnteresseerd?

Kijk dan op https://fundashonkrusada.org/ (onder vacatures) voor de uitgebreide functie omschrijving of neem contact op met Dhr. Junny Josephina (Directeur) tel +599-717-2233. Wij zien graag je CV met motivatiebrief tegemoet per email naar [email protected]. Het inwinnen van referenties en het aanleveren van een VOG zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure.

