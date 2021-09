Vacature Algemeen Verpleegkundige Bonaire

Dit is leuk! Deze vacature is namelijk al een tijdje niet voorbijgekomen. We zoeken een algemeen verpleegkundige Bonaire die vanaf 15 november op het eiland kan starten. Heb jij ervaring met het werken in de psychogeriatrische zorg? Een enorme behoefte aan een buitenlands woon- en werkavontuur? En ben je minimaal 6 maanden beschikbaar? Dan moéten wij je echt meer vertellen over deze zonnige kans!

Werken in het ziekenhuis op Bonaire

Als algemeen verpleegkundige Bonaire ga je werken bij het Fundashon Mariadal (FM). Een algemeen ziekenhuis met ruim 600 medewerkers. Zij beschrijven zichzelf als een dynamische zorginstelling die in een Nederlands Caribische setting zorg- en dienstverlening levert op Europees-Nederlands niveau. Zij bewegen zich in de klinische-, poliklinische en ambulante zorg, maar indien nodig ook in de thuissituatie. Het ziekenhuis levert namelijk 80% van de behoefte aan medische zorg.

Voor deze functie kom je te werken op de afdeling Kas di Kuido (verpleeghuis). Het is daarom belangrijk dat je ervaring hebt met (vroeg) dementerenden (PG) met gedragsproblemen of met affiniteit met de psychogeriatrische doelgroep. Je biedt volgens het zorgplan de verzorging, verpleging en begeleiding aan patiënten en cliënten. Ook plan je de dagelijkse zorg rondom jouw patiënten/cliënten in.

Functie-eisen algemeen verpleegkundige Bonaire

Je hebt een afgeronde opleiding tot Algemeen Verpleegkundige niveau 4 of 5.

Je beschikt over een geldige BIG registratie.

Minimaal 1 jaar gediplomeerde werkervaring als algemeen verpleegkundige.

Bij voorkeur ervaring met de psychogeriatrische zorg of je hebt gewerkt in een verpleeghuis.

Minimaal 6 maanden beschikbaar voor inzet op de afdeling.

De werkwerken zijn 40 uur. Dit is voor jou geen probleem (geloof ons dat het niet zo voelt!)

Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Jij kan zowel mondeling als schriftelijk duidelijk communiceren naar patiënten en collega’s.

Vloeiend in de Nederlandse en Engelse taal. Spaans is een pré. Je bent bereid om Papiamento te leren.

Over Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Wij zijn een Nederlands bemiddelingsbureau in de zorg en wij helpen onze opdrachtgevers bij het vinden van zorgprofessionals om (tijdelijke) tekorten op de eilanden op te lossen. Wij begrijpen dat een avontuur in het buitenland spannend of ingewikkeld kan zijn. Daarom geven wij onze kandidaten al jarenlang én met veel plezier de extra aandacht en begeleiding om de ervaring tot een succes te maken. Wij werken met een uitgebreid aantal zorginstellingen en ziekenhuizen op Bonaire, Aruba (wij zijn exclusief bemiddelingspartner), Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius.

De arbeidsvoorwaarden en onze bemiddeling voor deze vacature

Je ontvangt een arbeidscontract van Fundashon Mariadal. Het salaris en de voorwaarden volgens de CAO van het ziekenhuis.

Een retourticket Nederland – Bonaire. Afhankelijk van de duur van de waarneming en het verblijf wordt ook het ticket van jouw partner of gezin vergoed.

De eerste twee maanden wordt huisvesting voor je verzorgd en vergoed door het ziekenhuis. Een derde maand huisvesting of een verhuisvergoeding is in sommige gevallen toepasbaar.

Wij gaan jou begeleiden vanaf het begintraject tot het eind van jouw verblijfsperiode.

Onze emigratiecoach op Bonaire is woonachtig en bereikbaar op het eiland.

De eerste stap binnen het Papiaments leer je onze basisles Papiaments. Daarna biedt het FM jou op het eiland ook een cursus aan.

Voor vertrek nodigen we je uit voor de kennismakingsborrel Caribbean. Leer jouw collega’s alvast kennen!

Mogen we jou voorstellen als algemeen verpleegkundige Bonaire?

Werken in de zorg op een tropisch eiland! Werken in het ziekenhuis van Bonaire! Je vrije tijd doorbrengen op het strand! Dat kan jij zijn als je aan alle functie-eisen voldoet. We gaan graag met jou in gesprek. Om te kunnen beoordelen of deze functie bij jouw profiel past, bekijken we graag jouw CV en de periode waarin je beschikbaar bent. Vergeet deze informatie dus niet mee te sturen als je ons mailt!

De volledige vacaturetekst lees je hier: https://www.healthz.eu/vacature/algemeen-verpleegkundige-bonaire/. De route naar een waarneming op Bonaire of ervaringsverhalen (blog) lees je op www.healthz.eu.

Healthz Zorgprofessionals Caribbean

Maassluisstraat 2

1062 GD Amsterdam

Nederland

+31(0)20-2443798

[email protected]

www.healthz.eu

KVK. 59644583

Meer vacatures: