Vacature Housekeeping Medewerk(st)er Bonaire

Gastvrijheid en kwaliteit staan vooraan. Ons Housekeeping team is onze trots wat laat zien in de jaarlijkse gewonnen prijzen. In ons luxe boutique hotel streven we naar perfectie. Bij The Bellafonte draait het om de speciale ervaringen die wij voor gasten maken om het verblijf onvergetelijk te maken. Door het intieme team staan communicatie en collegialiteit in het team voorop.

OMSCHRIJVING VACATURE

The Bellafonte is op zoek naar een Housekeeping Medewerk(st)er per 1 oktober 2021 met een aantal betaalde proefdagen in September. Ons hechte team is op zoek naar een echte teamplayer waarvan de werkdag pas geslaagd is als jij en het team ervoor zorgen dat onze gasten niet alleen tevreden zijn met de schoonmaak, maar met het hele verblijf. Gastvrijheid is jou op het lijf geschreven en jij krijgt energie van perfectie.

DIT KRIJG JIJ VAN ONS

Het beste startsalaris op het eiland met kans op snelle verhoging

150% betaald voor werk op zondagen

Gegarandeerde uren en vakantiedagen

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU

Consistente hoogwaardige kwaliteit van schoonmaak

Door het intieme team verwachten we veel collegialiteit

Redelijke beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal

Door de hoge kwaliteit is de functie intensief en is lichamelijke fitheid essentieel

Altijd een goed humeur op werk

WIL JE SOLLICITEREN?

De heer Yordi S. Steenkamer. E: [email protected] T: +599 701 5575

Meer vacatures: