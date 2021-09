Coffeeshophouder pleit voor gedoogbeleid op Bonaire: ‘goed voor de economie’

Door Caribisch Netwerk | Nathaly Evertsz-Ipcedencia

KRALENDIJK – “We zijn toch een deel van Nederland? Ik wil hetzelfde verkopen als een coffeeshop in Nederland”, zegt Ralph Nolen. Hij is eigenaar van een coffeeshop op Bonaire.

Nolen is 9 jaar geleden begonnen met zijn onderneming en verkoopt producten die helpen bij het gebruik van cannabis. De verkoop van wiet of hasj is verboden. De regering heeft hem een vergunning om marihuana in zijn zaak te verkopen, geweigerd. “Ik zou graag willen weten waarom de overheid dit tegenhoudt”, zegt hij.

Opiumwet-BES

In Nederland en op Bonaire is het verboden om te handelen in cannabisproducten. Op Bonaire geldt de Opiumwet-BES en deze kent geen gedoogbeleid voor coffeeshops. Op het moment dat je softdrugs verkoopt of koopt, overtreed je de Opiumwet.

In Nederland is er in 1970 het gedoogbeleid geïntroduceerd. Dit zorgt er in de praktijk voor dat je onder strenge regels marihuana of hasj in een coffeeshop kan verkopen. Zo is het onder andere niet toegestaan om meer dan 5 gram per persoon te verkopen. Ook mogen minderjarigen niet in de coffeeshop komen.

In de afgelopen jaren heeft hij met zowel de Rijksoverheid, de lokale overheid en het Openbaar Ministerie gecorrespondeerd over de weigering om het gedoogbeleid in te voeren. “Ze sturen me van het kastje naar de muur.” Ondertussen spant hij een zaak aan bij de rechtbank om duidelijkheid te krijgen.

Consument

“Het gebruik van marihuana is redelijk normaal geworden in onze gemeenschap. Ik heb cliënten uit alle lagen van de bevolking. Van toerist tot ambtenaar. Vandaar dat ik deze houding tegen een gedoogbeleid niet begrijp”, voegt hij toe. Hij vindt dat het verbieden van een gedoogbeleid ook patiënten dupeert.

Vooral de klanten die bij de apotheek medicinale marihuana op doktersvoorschrift krijgen en in zijn winkel komen. “Voor mij is het geen probleem als een klant hier binnen gebruikt. Maar als de politie langskomt gaan ze mijn klanten lastig vallen. Hier begint de onduidelijkheid”, zegt hij afkeurend.

‘Lokaal kweken en verkopen is juist goed voor onze economie’

Een klant van de coffeeshop, de Bonairiaanse dertiger Vaneska Frans: “Ik kan bij de coffeeshop terecht voor de benodigdheden maar voor mijn wiet moet ik naar een drugsdealer. Dit is toch niet normaal?”, zegt zij.

Voordelen

Nolen wilt het liefst dat marihuana wordt gelegaliseerd. “Marihuana is illegaal en soms is de kwaliteit erg slecht. Als je het hier zelf kweekt kun je een goede kwaliteit garanderen”, zegt hij. Ook denkt hij dat de economie hiervan kan profiteren. “Het is ons belastinggeld dat marihuana van de apotheek vergoed, gemaakt door een Nederlands bedrijf.”

‘Bonaire gaat zelf over wel of geen gedoogbeleid

Voor het Openbaar Ministerie is dit een kwestie die het lokale overheid aangaat. “Het gedoogbeleid dat in Nederland geldt, is gebaseerd op een beleid van de overheid. Voor Bonaire moet je zijn bij het Openbaar Lichaam Bonaire”, laat OM-woordvoerder Roderick Gouverneur in een reactie weten.

Volgens de lokale overheid moet een eventueel gedoogbeleid worden goedgekeurd door de ‘driehoek’ (gezaghebber, politie en het openbaar ministerie), de Eilandsraad en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Allen moeten eerst akkoord gaan voordat een gedoogbeleid van kracht kan worden.

Onderzoek uitgesteld door pandemie

Om zover te komen zal er eerst onderzoek moeten worden. Bovendien zal moeten worden gekeken welke impact dit zal hebben op de samenleving. Het onderzoek moest plaatsvinden in 2020. Vanwege COVID-19 is dit uitgesteld tot volgend jaar.

