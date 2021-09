Vacature Afdelingshoofd B/ ICT Bonaire

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is de lokale overheid van Bonaire. Het OLB bestaat uit vier directies die gezamenlijk de publieke taken uitvoeren. De directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning (B&O) heeft de andere directies als klant en biedt hen de nodige expertise en ondersteuning, zodat zij goed kunnen functioneren. Voor de afdeling Informatie Communicatie en Technologie (ICT) is het OLB op zoek naar een Afdelingshoofd ICT. De afdeling ICT is verantwoordelijk voor ICT-middelen, een goed beveiligd netwerk en biedt technisch support op het gebied van systemen, apparatuur en programmatuur. Is het doorvertalen van nieuwe Informatie Communicatie en Technologie (ICT) ter optimalisatie van de dienstverlening van een organisatie je lust en je leven? Reageer dan snel en wie weet ben jij binnenkort de nieuwe manager van de afdeling ICT.

Wat ga je doen?

Als manager van de afdeling ICT ben je in staat om het strategisch beleid van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning te vertalen naar de beleidsvelden van de afdeling. Hierbij draag je zorg dat het vastgesteld beleid wordt uitgevoerd en geëvalueerd. Maar je zult ook zelf beleidsontwikkeling initiëren en bevorderen. Van jou wordt verwacht dat je in staat bent om het beleid en daarmee de belangen van dat beleid te behartigen, toe te lichten en te verdedigen. Tevens ben je in staat om te adviseren over beleidsvraagstukken, politiek gevoelige en afdelingsoverstijgende zaken. Daarnaast ben je als Afdelingshoofd ICT verantwoordelijk voor het integraal managen van de afdeling. Dit houdt onder andere in dat je randvoorwaarden schept waarbinnen je medewerkers zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. Je geeft resultaatgericht leiding en past managementinstrumenten toe om de doelstellingen – die door jou worden opgesteld in het (meerjarig) beleids- en beheersplan te realiseren.

Wat zijn de eisen?

Je bent in het bezit van een WO diploma op het gebied van Informatica en hebt minimaal 6 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Je hebt diepgaande kennis op ICT-gebied, kent de producten en diensten binnen het vakgebied. Daarnaast heb je brede kennis van en inzicht in de Caribisch Nederlandse wet- en regelgeving. Ook dien je kennis te hebben van financieel-economische, administratieve processen, de begrotings- en beleidscyclus en de werking van desbetreffende managementinstrumenten. Tevens kun je leidinggeven aan multidisciplinaire projectgroepen en ben je vaardig in het integraal managen van een afdeling. Verder heb je inzicht in de bestuurlijke, functionele en organisatorische verhoudingen binnen het OLB en je bent in staat om in een politiek bestuurlijke omgeving te functioneren. Tot slot ben je betrouwbaar, discreet, gedreven, integer, klantgericht, resultaatgericht en een teamspeler.

Wat wij jou bieden?

Wij bieden je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een salaris dat afhankelijk van opleiding en ervaring, varieert tussen minimaal $4.660,- (aanloopschaal 13) en maximaal $6.497,- (functieschaal 14).

Wat is ook belangrijk om te weten?

Een assessment maakt onderdeel van de selectieprocedure.

Ja! Ik wil deze baan?

Mail je sollicitatie met C.V. uiterlijk 6 oktober 2021 naar: [email protected]. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de waarnemend directeur Bedrijfsvoering en Ondersteuning, dhr. Jaïr Tromp (+599 715 5301) of de Beleidsadviseur P&O, Gerold van Elshuis (+599 715 5330 ext. 2124).

