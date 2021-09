OLB benadrukt dat Bachelor’s Beach gratis en openbaar blijft en maakt enkele aanpassingen in plan

44 Gedeeld

KRALENDIJK – Het Openbaar Lichaam Bonaire laat in een schrijven weten dat Bachelor’s Beach (Playa Fòrn’i Kalki) gratis toegankelijk blijft voor de gemeenschap.

De ontwikkeling van het strand is om de faciliteiten te verbeteren zodat gezinnen meer kunnen genieten van deze plek, met behoud van de huidige natuurlijke sfeer, zo staat te lezen.

In de afgelopen maanden heeft het eilandbestuur op- en aanmerkingen en voorstellen ontvangen over het ontwerp. Aan de hand hiervan is het ontwerp herzien en zijn de faciliteiten verbeterd voor iedereen die het strand wil bezoeken.

Zo komen er meer parkeerplaatsen voor auto’s en is er meer ruimte om scooters en fietsen te plaatsen. Een belangrijk onderdeel is ook de veiligheid van alle bezoekers en andere personen in de buurt van het strand. Hiervoor zullen verkeersdrempels aangelegd worden op de E.E.G.-Boulevard.

Er wordt een terras aangelegd en ook een plek waar mensen kunnen BBQ’en. Mensen die het strand bezoeken kunnen hun eigen eten en drinken meebrengen. Voor de kinderen komt er een speeltuintje. Ook komen er toiletfaciliteiten voor iedereen die het strand bezoekt. Andere faciliteiten zijn de kiosken waar lokale ondernemers hun producten kunnen verkopen en/of strandspullen kunnen verhuren. De mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor een kiosk wordt binnenkort aangekondigd.

Het OLB zegt dit project te ontwikkelen met een aantal partners. De partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Bachelor’s Beach zijn Tourism Corporation Bonaire en TELBO. TCB is verantwoordelijk voor het beheer van het strand en TELBO zorgt voor een gratis en snelle internetverbinding, zodat alle bezoekers van het strand verbonden kunnen blijven.

Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft zich laten adviseren door verschillende instanties met betrekking tot mensen met een beperking, de natuur en schildpadden. Bij de ontwikkeling van het strand wordt rekening gehouden het huidige gebruik.

Momenteel wordt er gebruik gemaakt van het strand door families die samen komen en hun eigen sfeer creëren. De huidige situatie is niet prettig als het regent. Er is gekozen om het strand zo te ontwikkelen dat iedereen er op een prettige en veilige manier gebruik van kan maken.

Het doel van de overheid is het strand de huidige identiteit te laten behouden. Op deze manier volgt het eilandbestuur haar visie voor een ontwikkeling met respect voor natuur en cultuur.

