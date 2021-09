Vacature Lid Examencommissie Fundashon Mariadal

Voor de zorginstelling Fundashon Mariadal zijn wij op zoek naar een enthousiast en proactief lid examencommissie FMA.

Sta je open voor een uitdagende en belangrijke rol daar waar onderwijs en het verpleegkundig beroep samen komen? Heb je ervaring als verpleegkundige en oog voor detail? Wil je graag een bijdrage leveren aan kwaliteit van onderwijs en van zorg? Dan is de rol/ functie van lid van onze examencommissie misschien iets voor jou.

Als je kennis en kwaliteit belangrijk vindt en graag een actieve bijdrage levert aan de ontwikkelingen in de examinering, dan verwelkomen we je graag in ons team. De examencommissie kent momenteel vier leden en wij willen er graag één of twee bij om verder als commissie door te kunnen ontwikkelen.

De examencommissie van FMA ziet er op toe dat de regels met betrekking tot de examens, zoals opgenomen in de Onderwijs en Examenregelingen en studiegidsen, op een juiste wijze worden uitgevoerd. Het belangrijkste doel van de examencommissie is de borging van de kwaliteit van de examens in het kader van art. 7.4.7 Wet educatie en beroepsonderwijs BES. Wij zoeken een intern of extern lid met als kerntaak om met een kritisch onafhankelijke blik naar de procedurele en inhoudelijke activiteiten op het gebied van toetsen en beoordelen te kijken.

Heb je interesse maar wil je nog meer afweten van wat de examencommissie van FMA doet en hoe wij te werk gaan, maak dan graag een afspraak via het secretariaat van FMA tel. 7158900 ext. 1151 of 1157 om kennis te komen maken.

Jouw rol:

De examencommissie houdt zich bezig met het optimaliseren van de examinering en diplomering. In deze parttime rol (ca. 60 tot 80 uur per jaar) werk je gezamenlijk met de andere commissieleden en het onderwijsteam van FMA aan de kwaliteit en actualiteit van het middelbaar beroepsonderwijs. Werk je bij FM, dan zullen de werkzaamheden als commissielid zo veel mogelijk qua omvang en planning worden afgestemd op de andere werkzaamheden en zijn de arbeidsvoorwaarden conform de bestaande regeling. Je wordt door de commissie ingewerkt en komt in aanmerking voor een jaarlijkse FMA-toelage.

Vereisten:

Ervaring als verpleegkundige, leergierig en bereid om je verder te verdiepen in de werkzaamheden van de commissie.

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Macha Le Poole, telefonisch bereikbaar op tel. 7158900 ext. 1501 of via email: [email protected].

Als je je herkent in de persoon die wij zoeken voor deze functie, dan nodigen we je uit om je sollicitatiebrief en C.V. te sturen aan het e-mailadres: [email protected].

