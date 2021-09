Prikongeluk met jongere die coronaprik haalt

12 Gedeeld

KRALENDIJK – Afgelopen zaterdag was er bij het sportcentrum Jorge Nicolaas een prikongeluk. De afdeling Publieke gezondheid reageert op het ongeluk met een statement door dr. Loes Jaspers. Volgens de arts kwam de jongere bij het sportcentrum om de tweede coronaprik te krijgen. De prikker heeft een naald gebruikt die vlak daarvoor bij een andere jongere was gebruikt. Gelukkig heeft de prikker dat meteen ontdekt. De naald was bij de ontdekking al een klein beetje in de arm van de jongere ingebracht.

“Meteen nadat de prikker de fout ontdekte, is de leiding van het prikteam ingelicht. Publieke Gezondheid heeft regels opgesteld wat er in zo’n geval moet gebeuren. Dezelfde soort regels worden in Nederland en internationaal gebruikt. Geheel volgens die regels zijn de twee jongeren dezelfde dag naar Fundashon Mariadal gebracht voor een bloedtest.”

De moeder van de jongere heeft afgelopen maandag bij de afdeling Publieke Gezondheid een klacht ingediend. Deze klacht is in behandeling genomen.

“De afdeling Publieke Gezondheid wil benadrukken dat de afdeling altijd voorzorgsmaatregelen neemt met het oog op de veiligheid van de mensen die de coronaprik krijgen. Helaas kan het gebeuren dat er soms iets mis gaat door een menselijke fout. Het gebeurt bijna nooit en als dat gebeurt vinden we dat heel erg jammer.” aldus Jaspers in de verklaring.

“Voor de afdeling Publieke Gezondheid is de nazorg van de mensen die bij een incident betrokken waren heel erg belangrijk. Daarom zijn we meteen met de moeder in gesprek gegaan. De samenleving kan erop rekenen dat Publieke Gezondheid na dit incident nog scherper en alerter zal zijn. De afdeling doet er alles aan om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.”

