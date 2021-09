Politie Bonaire krijgt meer meldingen van cybercriminaliteit in het Caribisch gebied

KRALENDIJK – De afdeling opsporing van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) heeft te maken met cybercriminelen die zowel particulieren als bedrijven digitaal aanvallen en schade aan hun computersysteem aanrichten.

Diverse bedrijven en organisaties in Caribisch Nederland zijn in een korte tijd slachtoffer geworden van cyberaanvallen van ransomware. Hackers eisen dan geld van de slachtoffers om het systeem te ontgrendelen en om het virus te verwijderen. Het is zorgelijk omdat ook grote, belangrijke en vitale organisaties zoals De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten hier (bijna) slachtoffer van zijn geworden.

Vanaf april 2021 heeft het KPCN een speciaal cyberteam opgericht met het doel de komende jaren goede ondersteuning bij cybercriminaliteit te bieden. Het vinden van de daders blijkt vaak lastig vanwege de wereldwijde digitale mogelijkheden voor dit soort aanvallen, maar het team kan aangevers en bedrijven wel ondersteunen in het proces om de nadelen te verkleinen. Het cyberteam van het Korps Politie Caribisch Nederland is uniek in het Caribisch deel van het Koninkrijk en zoekt actief (internationale) samenwerkingen met korpsen, organisaties en partners die ons hierin weer ondersteunen.

De komende periode zal het team naast de zich aanbiedende opsporingszaken ook preventieve informatie delen met organisaties en particulieren. Hier kunt u denken aan diverse adviezen om uw computersystemen veiliger te maken en de kans op slachtofferschap te verkleinen. Mocht u slachtoffer zijn geworden van van boven genoemde cyberaanvallen, of mogelijk met andere cyber crime delicten te maken hebben gehad, neem dan contact op met de afdeling Cyber Crime van Korps Politie Caribisch Nederland via telefoonnummer 715 8000 of e-mailadres [email protected]

Wat is Ransomware?

Op diverse manieren weten criminelen de computers van bedrijven over te nemen. Denk hierbij aan onder andere het openen van een kwaadaardige bijlage van een e-mailbericht, waarna de computer wordt overgenomen voor ransomware. Pas na het betalen van een bepaald bedrag van de ransomware, vaak in cryptovaluta, kan de computer weer ontgrendeld worden.

Wat is Cybercrime?

Cybercrime is een vorm van digitale criminaliteit waarbij internetcriminelen inbreken op bijvoorbeeld een computer, telefoon of het complete netwerk van een organisatie. ICT is bij deze vorm van criminaliteit het doel en het middel. De motieven van internetcriminelen lopen uiteen, maar de impact is over het algemeen enorm.

Cybercriminelen of hackers zijn er in vele soorten en maten: van personen tot organisaties en van activisten (hackersgroep Anonymous bijvoorbeeld) tot staatsgebonden groepen. In werkelijkheid gaat het vaak om personen of collectieven die het internet gebruiken om te protesteren en mensen te mobiliseren of om individuen of bedrijven te chanteren of deels af te persen met het doel geld te verdienen. Er zijn verschillende soorten cybercrime waarmee zowel bedrijven als particulieren te maken kunnen krijgen. Een aantal varianten zijn: Cyberstalking, Phishing, Malware, Password cracking, Identiteitsfraude, Ransomware en DdoS-aanval.

