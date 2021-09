Vacature Winkel Medewerker Baby Winkel Bonaire

Bij de Baby Winkel zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerker! Jij kunt je goed verplaatsen in de klant. Om onze klanten een optimale beleving te geven, zet je een stap extra. Je neemt de tijd om een klant te woord te staan en je denkt mee. Vragen beantwoord je met kennis van zaken en als een echte productspecialist geef je graag advies op maat over kinderwagens, babykamers, autostoeltjes en nog veel meer, zodat de klant de complete babyuitzet, speelgoed en kleding op één adres bij elkaar kan shoppen.

Over Babywinkel Bonaire

Babywinkel Bonaire is een moderne Babywinkel op Bonaire. Wij zijn een groeiend bedrijf dat in de nabije toekomst gaat uitbreiden. Klanten kunnen hier nieuwe inspiratie opdoen over de trends in de babywereld. Onze medewerkers geven de klant een persoonlijk én passend advies, zodat de klant de beste keuze kan maken in het product. Wij zoeken een parttime verkoopster, de werktijden zijn van maandag t/m vrijdag zijn van 12.30 – 17.30 uur behalve de donderdag en zaterdag van 8.45 uur – 15.15 uur:

Je hebt een enthousiast gevoel bij werken in de babybranche;

Je bezit goede sociale vaardigheden;

Je bent klant- en resultaatgericht;

Je bent representatief en gastvrij;

Je bent bereid om op koopavonden en alle zaterdagen te werken;

Je spreekt Papiaments, Nederlands, Engelse en Spaans;

Je schrijft in de talen Papiaments en Nederlands;

Minimaal MBO niveau- 3 diploma;

Professionele begeleiding in de groei van jouw carrière.

Een salaris op basis van leeftijd, opleiding en ervaring. De definitieve invulling hiervan wordt tijdens het 2e sollicitatiegesprek besproken.

Voor informatie over de functie kunt u mailen naar [email protected]

Uw CV met motivatiebrief kunt u sturen naar [email protected] ter attentie van bestuur. U kunt solliciteren tot 27 september 2021.

