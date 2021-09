Vacature Housekeeping Staff Bonaire

Ter aanvulling van het kleine maar gedreven housekeeping team bij Resort Bonaire is Carib Support BV op korte termijn op zoek naar een ervaren medewerker housekeeping.

Gevraagd wordt:

Minimaal 1 jaar ervaring in een vergelijkbare functie met goede referentie

Eigen vervoer naar Belnem

Gezond van lichaam en geest

Punctueel

Resort Bonaire bestaat uit 114 luxe appartementen en 14 hotelkamers.

Goede verdienste.

Reacties kunnen gestuurd worden naar [email protected] of per whatsapp +599 7708955.

English

To compliment the small but driven housekeeping team at Resort Bonaire, Carib Support BV is immediately seeking for an experienced housekeeping employee.

We ask:

Minimum 1 year experience with good reference

Own transport to Belnem

Healthy in body and mind.

Punctual

Resort Bonaire consist of 114 luxury apartments and 14 Hotel rooms.

Good pay.

Please respond to [email protected] or per whatsapp +599 7708955.

Meer vacatures: