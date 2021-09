Kunstwerk ter nagedachtenis van Marlies van der Kouwe

137 Gedeeld

KRALENDIJK– Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) heeft de omheining rondom de Hato waterplant vernieuwd en een kunstwerk geplaatst ter nagedachtenis van Marlies van der Kouwe†.

Om de renovatie van de omheining mogelijk te maken was het noodzakelijk een Indjuboom te laten verwijderen. De boom was voor een lange tijd al dood, maar werd overeind gehouden door het hek. Deze boom had veel sentimentele waarde voor de nabestaanden van Marlies van der Kouwe† die op de avond van 20 op 21 september 2008 op deze plek voor het laatst werd gezien.

Aangezien dit de plek is waar de familie de overledene herdacht, nam WEB contact op met de nabestaanden alvorens de boom te verwijderen. WEB koos ervoor om delen van de boomstam te gebruiken om een kunstwerk te maken ter nagedachtenis aan Marlies van der Kouwe†.

De familie is enorm dankbaar voor de respectvolle manier waarop is omgegaan met de herdenking van hun geliefde Marlies.

