Aanhoudingen in verband met Sabadeco overval

KRALENDIJK – De politie heeft vanmorgen invallen gedaan op twee verschillende adressen op Bonaire. De invallen houden verband met de gewapende overval die vanmorgen vroeg plaats had in de wijk Sabadeco.

In de wijk Noord di Saliña werden vier mensen aangehouden en werden verschillende spullen in beslag genomen die vermoedelijk behoren tot het echtpaar dat werd overvallen. Ook werd er een wapen in beslag genomen. Het gaat om een vrouw van 40 jaar en drie mannen in de leeftijd van 45, 28 en 19 jaar.

In een huis in de wijk Antriol werd een man van 21 jaar aangehouden en werden ook spullen in beslag genomen die vermoedelijk tot deze en andere eigenaren behoren.

De zaak wordt verder onderzocht en het is niet uitgesloten dat er meer aanhoudingen zullen plaatsvinden.

