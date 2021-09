Maand van het Toerisme zal meer duidelijkheid geven over de ontwikkelingen en strategische richting van het toerisme op Bonaire

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire georganiseerd deze maand een aantal activiteiten rondom World Tourism Day op 27 september. Het thema dit jaar is ‘Tourism for Inclusive Growth’. Deze activiteiten zijn onderdeel van het Tourism Recovery Plan.

De Coronapandemie heeft impact gehad op de toeristische sector, die in 2020 vrijwel tot stilstand kwam. Nu Bonaire begonnen is met het herstel van de toeristische sector, is TCB van mening dat het eiland een uitzonderlijke kans heeft om de rol van het toerisme te heroverwegen en opnieuw op te bouwen voor een betere, gezondere sector. Naast de bescherming van onze natuur en natuurlijke hulpbronnen, spelen onze gemeenschap, tradities en cultuur een cruciale rol in dit proces. Daarom is gekozen voor het thema ‘Tourism for Inclusive Growth’.

Zo worden aankomende bezoekers op Flamingo International Airport verwelkomd met muziek van de “Ka’i òrgel”. Daarnaast kunnen bezoekers op de foto gaan met Bonairianen gekleed in traditionele Folkloristische kleding en ontvangen bezoekers een welkomstgeschenk als onderdeel van waardering voor hun bezoek aan ons eiland.

TCB heeft voor de kinderen een Arts & Crafts-wedstrijd gelanceerd op alle basisscholen voor de groepen 5 tot 8. De wedstrijd is getiteld: ‘Boneiru Eksperensia Outéntiko, ku Arte 100% Resiklá’, waarbij de kinderen een kunstwerk moeten maken met behulp van gerecycled materiaal dat typerend is voor Bonaire, zoals flamingo’s, de zoutpannen, schildpadden, cactussen. De deadline voor het inleveren van de kunstwerk is 15 september en de finalisten worden op 17 september 2021 geselecteerd. Winnaars van de schoolcompetitie worden op 22 september bekendgemaakt en een volledige tentoonstelling van de creaties zal plaatsvinden op 27 september, Wereldtoerismedag.

TCB zal samen met haar stakeholders Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), Flamingo International Airport (BIA), BONHATA en Havenkantoor op 20 september 2021 een gezamenlijke persconferentie organiseren om de bevolking over de ontwikkelingen en strategische richting van het toerisme te informeren.

TCB heeft in samenwerking met de auteur Denise de Jong-Rekwest een derde toeristisch boek uitgebracht met als titel: ‘Turismo na Boneiru, Eksperensia Outéntiko’ dat op 22 september officieel zal worden gelanceerd bij Captain Don’s Habitat. Dit toeristische boek zal aan alle scholen op het eiland worden verstrekt om leerlingen bewust te maken over het belang van toerisme op Bonaire, onze tradities en cultuur. Het onderwijs staat centraal en daarom wilt TCB investeren in onderwijs door het uitbrengen van dit boek.

TCB zal haar eerste Bonaire Tourism Summit organiseren met als doel stakeholders en partners in het toerisme bij elkaar te brengen om de branding, vlucht routes, marketing en PR-strategie voor de toekomst te bespreken. TCB heeft internationaal keynote speaker Igor Beuker uitgenodigd om de opening van het evenement te leiden.

Lees ook: