EZ Air voert eerste vlucht uit naar Medellin in Colombia

Willemstad – EZ Air heeft zaterdag de eerste vlucht uitgevoerd naar de luchthaven José Maria Córdova van Medellin, Colombia. De vlucht maakt deel uit van een certificeringsproces voor het nieuwe Saab340-vliegtuig.

EZ Air is van plan om reguliere vluchten naar Medellin uit te voeren, zodra het Saab-vliegtuig operationeel is. Vergunningen voor de vluchten zijn al enige tijd geleden verkregen. Medellin wordt de tweede Colombiaanse stad die door de vervoerder wordt bediend, na Barranquilla in de provincie Atlántico.

De vervoerder wil uitbreiden naar andere bestemmingen in de regio. Momenteel worden lijnvluchten uitgevoerd tussen de ABC-eilanden en naar Barranquilla. De luchtvaartmaatschappij voert echter ook regelmatig chartervluchten uit naar onder meer Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Trinidad.

EZ Air exploiteert een vloot van Saab340, Beechcraft 1900D, Britten-Norman Islander en Learjets. Deze laatste worden gebruikt voor Medivac-operaties.

