Vacature Procesbegeleider Beachpark Bonaire

In mei 2019 is het Caribisch Preventie- & Sportakkoord ondertekend door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De ambitie van het akkoord is een gezonder Caribisch Nederland met kinderen die een goede start maken in het leven, actieve volwassenen en ouderen met meer gezonde levensjaren. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het verbeteren van sportfaciliteiten, het versterken van de sportorganisaties en het uitbreiden van het aanbod op sport en bewegen.

In opdracht van OLB en VWS wordt op dit moment gewerkt aan de realisatie van een beachpark op Bonaire voor beachvolleybal, beachtennis, bolas criollas en andere beachsporten. Er zijn naast OLB en VWS veel partijen betrokken bij de ontwikkeling van dit beachpark: de lokale volleybalbond Bovobo, Beachtennis Bonaire, Bolas criollas, Bonaire Overheidsgebouwen N.V., Nevobo, Beachsport Nederland en sportuitvoeringsorganisatie Indebon, Vakgroep Bewegingsonderwijs.

Het beachpark vormt een belangrijk onderdeel van het nog te starten meerjarige volleybal-ontwikkelingsprogramma met Nevobo om het volleybal als beachvolleybal verder te ontwikkelen. Het doel van dit programma is om te komen tot sterkere clubs, een verbreding en versterking van het aanbod, meer opgeleid kader en gezonde exploitatie van de faciliteiten. Ook voor het (beach)tennis wordt gekeken of een ontwikkelingsprogramma kan worden opgestart. Om tot de ontwikkeling en exploitatie van bovengenoemd beachpark te komen, wordt er gezocht naar een ervaren procesbegeleider die met name in de initiële fase het proces om te komen tot een beachpark dient te begeleiden.

Taken

De procesbegeleider ondersteunt voorgenoemde partijen om tot een gezonde exploitatie te komen van het beachpark met programmering die aansluit bij de doelen uit het Caribisch Sport- & Preventieakkoord. Tevens begeleidt de procesbegeleider betrokken partijen in een zoektocht naar de meest wenselijke beheersstructuur die een duurzame exploitatie waarborgt.

Je bent hét aanspreekpunt voor alle partijen, helpt bij de plannen en uitvoering van het beachpark en de programmering, en werkt toe naar een beheersstructuur voor het beachpark. Je zorgt ervoor dat de organisaties samen optrekken en ondersteunt ze bij hun verdere ontwikkeling. Duidelijke afspraken, goede communicatie en het opbouwen van goede relaties zijn essentieel.

Functie-eisen

Je hebt een aantal jaar (werk)ervaring op het gebied van sport(accommodaties) en/of verenigingsondersteuning; specifieke ervaring met (beach)volleybal, beachtennis en/of bolas criollas is een pré;

Je hebt oog voor de mens en legt gemakkelijk contact, weet hen te verbinden, te overtuigen en kansen te benutten;

Je hebt ervaring met het beheer en exploitatie van sportfaciliteiten;

Kennis en ervaring (minimaal 3 jaar) met projectmanagement activiteiten van vergelijkbare opgaven isbelangrijk;

Je kunt goed plannen en organiseren, bent flexibel en bent in staat om prioriteiten te stellen;

Je weet anderen te stimuleren, kunt omgaan met weerstand en hebt doorzettingsvermogen;

Je stuurt op actie en resultaat en hebt een echte hands-on mentaliteit;

Je bent politiek en cultuur sensitief, voelt de belangen van de verschillende stakeholders goed aan en kunt op verschillende niveaus acteren;

Kennis van en een netwerk in het Caribisch deel van het Koninkrijk en het spreken van Papiaments is een nadrukkelijke pré.

Arbeidsvoorwaarden

We zoeken iemand die op korte termijn en voor 3-6 maanden –op Bonaire- beschikbaar is. De voorkeur gaat uit naar iemand die op detacherings- of ZZP-basis ingezet kan worden.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie/opdracht kun je terecht bij Peter van Tarel, manager sportontwikkeling bij Nevobo, via [email protected]. Bij interesse graag voor 20 september 2021 je CV en motivatie opsturen naar Peter van Tarel en bij Eddy van Veghel, coördinator Caribisch Sport- en Preventieakkoord bij het ministerie van VWS, via [email protected]. De gesprekken vinden in overleg online of offline plaats.

