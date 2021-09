Teststraat Publieke Gezondheid dagelijks langer open

8 Gedeeld

Kralendijk – Burgers kunnen sinds deze week met klachten dagelijks op afspraak in de ochtend of middag in de teststraat de COVID-19 test doen. Dit is gedaan omdat het aantal besmettingen met het coronavirus de laatste tijd is toegenomen. De uitbreiding van de openingstijden is bedoeld als extra service aan de mensen die getest moeten worden.

De afdeling Publieke Gezondheid roept burgers die met het coronavirus besmet zijn op om hun contacten zelf hiervan in te lichten. Door de drukte kan de afdeling niet zelf alle contacten bellen.

Aan deze contacten wordt gevraagd goed op te letten of ze klachten hebben of krijgen. Als een van de contacten klachten heeft, is het dringende advies om thuis te blijven en 0800 0800 te bellen voor een testafspraak.

