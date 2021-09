Stichting Dierenhulp Bonaire gaat samenwerking aan met Dog with a mission

Foto: ©Dog with a mission Kim, Carol en Eugenie

Meant to be Bonaire, Dog with a mission en Stichting Dierenhulp Bonaire zetten zich in voor de dieren op Bonaire. Deze ondernemingen en stichting allemaal gerund door mensen met een groot hart voor dieren slaan handen in één en komen op voor de honden en katten op Bonaire.

Carol, die zelf dol is op dieren, zet zich met hart en ziel in voor Dog with a mission en verkoopt belangeloos de prachtige halsbanden in haar winkel Meant to be. De volledige opbrengst van de halsbanden, die gratis worden verstrekt door Dog with a Mission, gaat naar het goede doel.

Voorheen ging de opbrengst naar Fundashon Kunuku Kakelvers (FKK). Na ruim anderhalf jaar wilden ze graag een nieuw doel een financiële boost geven. Sinds juni dit jaar gaat de opbrengst van de halsbanden naar Stichting Dierenhulp Bonaire. Na een oproep op Facebook en een gesprek met de beide dames van Dierenhulp was Carol meteen enthousiast!

Ze wilde graag zien wat de stichting zoal deed en is zelf als vrijwilliger meegeweest. Dit versterkte het eerste gevoel en Carol is enorm enthousiast wanneer ze vertelt over haar ervaringen. Vooral het aanpakken bij de bron is een regelmatig terugkerend onderwerp. Dit is exact wat Dierenhulp Bonaire tot een goed doel maakt. Uiteindelijk zorgt Dierenhulp er direct en indirect voor dat de andere organisaties, die zich in zetten voor honden en katten, minder zwaar belast worden. Volg de Facebookpagina van Meant to be, om te zien waar het opgehaalde geld aan besteed wordt.

Een dag op pad met Stichting Dierenhulp Bonaire

Dog with a mission

Dog with a mission is eigenlijk per toeval ontstaan vertelt Kim. Eugenie had net een puppy en Kim vertelde haar dat er bijna niets leuks te vinden was op het gebied van hondenhalsbanden. Eugenie zocht en zocht maar vond inderdaad niets leuks en hips. Samen kochten de dames een lap leer en alle materialen die nodig waren om zelf een halsband te maken. Tijdens haar reizen nam Eugenie allerlei stofjes mee van over de hele wereld die ze vervolgens gebruikten in hun ontwerpen.

Mensen in het bos vroegen aan hen waar we die leuke bandjes vandaan hadden en vanaf toen zijn zij er honderden zelf gaan maken. De halsbanden werden toen verkocht in een lokale winkel. Inmiddels hebben ze een fabriek in India en Turkije waar de ontwerpen gemaakt worden, allemaal met de hand. Inmiddels worden de halsbanden wereldwijd verkocht.

Dog with a mission, het creëren van de mooiste halsbanden Onze missie is om zoveel mogelijk honden een wat beter leven te bieden door donaties aan diverse goede doelen.

Het succes wat zij met Dog with a mission hebben bereikt willen ze graag delen met dieren die het nodig hebben, hiervoor steunen zij goede doelen. Voor Bonaire betekent dit dat Eugenie en Kim geheel gratis halsbanden leveren aan Carol van Meant to Be Bonaire. Deze worden door Carol verkocht in haar winkel Meant to be de gehele opbrengst komt ten goede van Stichting Dierenhulp Bonaire.

Stichting Dierenhulp Bonaire

Stichting Dierenhulp Bonaire is onderdeel van Dierenhulp Nederland een organisatie die zorgt voor het gratis steriliseren en castreren van honden en katten. Dierenhulp Bonaire kan dankzij de Nederlandse tak van de stichting op Bonaire gratis castraties en sterilisaties aanbieden aan hen die het zelf niet kunnen betalen. Door op deze manier bij de bron over populatie aan te pakken weten ze een hoop nieuw dierenleed te voorkomen.

We doen veel meer dan alleen castreren en steriliseren

“Met alleen castratie en sterilisatie ben je er nog niet, wij doen zoveel meer om de dieren en ook hun baasjes die het moeilijk hebben te helpen”, vertellen de dames van de stichting. Adviseren, verzorgen, vervoeren en ondersteuning op iedere denkbare manier. En hier wringt de schoen vaak, deze kosten zijn hoog en hiervoor zijn we ook afhankelijk van lokale donaties.

