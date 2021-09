Gezaghebber Rijna bezoekt Galileo Reference Centre

NOORDWIJK – Gezaghebber Edison Rijna heeft zijn reis naar het World Conservation Congress in Marseille benut om in Nederland diverse voortgangsgesprekken te voeren. Ook bracht hij op uitnodiging van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bezoek aan het Galileo Reference Centre in Noordwijk.

In het in 2018 geopende Galileo Reference Centre wordt de data bewaakt die het wereldwijde navigatie-satellietsysteem Galileo oplevert. De data die het op Bonaire te bouwen Sensor Station genereert, komt straks ook in Noordwijk terecht. Gezaghebber Rijna werd verwelkomd door Directeur Internationale zaken van het ministerie I en W Peter Diez en manager Peter Buist van het Galileo Reference Centre.

Op 14 juli gaf (toenmalig) minister Cora van Nieuwenhuizen het startsein voor de vestiging van een Galileo Sensor Station op Bonaire. Op 1 december moet het ontwerp gereed zijn. Na afronding van de aanbesteding zal de bouw medio 2022 beginnen. De oplevering volgt op 1 maart 2023. Onder de indruk van de rondleiding, sprak gezaghebber Rijna de hoop uit dat Bonaire in de toekomst ook voor andere Europese projecten in aanmerking komt.

Galileo is een Europees civiel navigatgiesysteem voor het bepalen van onder andere locatie- en tijd voor diverse doeleinden.

