Vacature Junior Medewerkers Techniek en Planning Bonaire

Delta Security is een sterk groeiend bedrijf met een vestiging op Bonaire en Curacao. Met meer dan 100 medewerkers zetten we ons elke dag in voor de veiligheid van onze klanten.

Voor de afdeling Techniek en Planning zijn wij op zoek naar een:

JUNIOR MEDEWERKERS TECHNIEK EN PLANNING M/V 40 uur per week

De afdeling techniek en planning is verantwoordelijk voor het rooster van onze medewerkers. Dat betekent dat er maandelijks roosters worden gemaakt rekening houdend met de Wet Arbeidstijden, vakantie aanvragen, wensen van onze klanten en medewerkers.

Ook worden onze alarminstallaties op deze afdeling verzorgd. Je gaat dus techniek mengen met inzicht en dat maakt het leuk en afwisselend.

Functieomschrijving:

Assisteren bij het opzetten van de roosters via ons planningsysteem;

Nabellen van medewerkers;

Assisteren bij behandelen van vakantie aanvragen en verzuimmeldingen;

Assisteren bij het vinden van oplossingen bij uitval en vervanging van medewerkers;

Assisteren bij het installeren van onze draadloze AJAX alarmsystemen en camera’s;

Uitvoeren van reparaties en diverse kleine technische klusjes.

Functie eisen:

MBO niveau 2 of 3 opleiding richting techniek

Open staan voor het volgen van trainingen en cursussen

Geen 9-5 mentaliteit

Wij bieden een marktconform salaris met een vrij te besteding bonus na een jaar vaste dienst. Sport abonnement via Bon Bida en gratis trainingen en cursussen via onze Delta Academy.

Stuur je brief en cv naar [email protected]. Voor meer informatie kun je bellen naar +599 7171877.

