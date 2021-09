Debat op school over coronaprik tijdelijk uitgesteld

KRALENDIJK – Het debat met ouders over de coronaprik voor jongeren is door omstandigheden tijdelijk uitgesteld. Het openbaar lichaam Bonaire heeft dat besloten nadat een belangrijk deel van de deelnemers afzegde omdat ze in quarantaine zijn. Op Bonaire zijn op dit moment 92 gevallen van besmetting met het coronavirus.

Het zijn vooral jongeren die besmet zijn geraakt. In sommige gevallen zijn de ouders op advies van de afdeling Publieke Gezondheid in quarantaine gegaan. De afdeling Publieke Gezondheid heeft goed zicht op de groepen van besmettingen.

Zodra de situatie van de deelnemers dat weer toelaat, wordt er een nieuwe datum voor het debat bekend gemaakt.

Lees ook: