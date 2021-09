Betere resultaten door integrale aanpak van Caribische studenten in Nederland

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven | Rijksoverheid.nl Arenda Oomen

DEN HAAG – Betere resultaten kunnen alleen bereikt worden door integrale aanpak van Caribische studenten in Nederland. Dit schrijft minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelhoven in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit alle studies komt naar voren dat de studieresultaten van Caribische studenten “substantieel” slechter zijn dan die van Europees Nederlandse studenten. De ondersteuning en voorbereiding van Caribische studenten schiet tekort.

De minister wil meer samenwerking tussen de eilanden, daarvoor is nu een regiegroep opgericht. Deze groep wil nog dit jaar een plan van aanpak presenteren.

Begin 2021 was in de pers veel aandacht voor het rapport van de Nationale Ombudsman, dat in december 2020 naar buiten kwam.

