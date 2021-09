Vacature Beleidsmedewerker Kwaliteit van Zorg & Patiëntveiligheid 

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Voor het Bestuursbureau zijn wij op zoek naar een ervaren Beleidsmedewerker Kwaliteit van Zorg & Patiëntveiligheid. De afdeling bestaat uit 10 medewerkers die allen in een eigen rol meewerken aan het optimaliseren van het beleid en de kwaliteit van zorg bij Fundashon Mariadal.

Dit ga je doen

Het Bestuursbureau is sterk in ontwikkeling en daarom zoeken wij een nieuwe beleidsmedewerker. Als Beleidsmedewerker ontwikkel en implementeer je het beleid en de processen ten aanzien van kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid. Je handelt actief op eventuele knelpunten in het werkproces, je ontwikkelt strategisch en tactisch kwaliteitsbeleid, je stelt rapportages en het jaarplan op.

Als beleidsmedewerker heb je ook een controlerende rol. Door het uitvoeren van audits controleer je of de regels worden nageleefd. Je geeft aanwijzingen en richtlijnen aan medewerkers, je stelt onderzoeksrapportages op en je levert een bijdrage aan de verbetering van werkprocessen.

Als beleidsmedewerker heb je ook een adviserende rol naar de Raad van Bestuur en het Management op het gebied van kwaliteitszorg. Daarnaast blijf je op de hoogte van externe ontwikkeling en beoordeelt deze op consequenties voor de organisatie.

Dit neem je mee

Een afgeronde relevante opleiding op academisch niveau op het gebied van zorg en beleid, en in ieder geval academisch werk- en denkniveau;

Bij voorkeur 5 tot 10 jaar relevante werkervaring;

Ervaring op het gebied van veiligheidskunde en kennis van relevante wet- en regelgeving;

Kennis en ervaring met projectmanagement en bedrijfskundig inzicht;

Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels;

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Papiaments of bereid om cursussen te volgen.

En ook belangrijk

De vaardigheid om een netwerk op te bouwen om relevante informatie op te halen in het kader van beleidsontwikkeling;

De ideale persoon voor deze functie heeft doorzettingsvermogen, is collegiaal, gestructureerd en werkt zelfstandig;

De persoon kan zich inleven in anderen, procesmatig denken en vindt het een uitdaging om de werkstructuur van het Bestuursbureau mee uit te bouwen op het gebied van kwaliteit, zorg en veiligheid.

Dit bieden we je

Een interessante, afwisselende en uitdagende baan binnen een vernieuwende zorgorganisatie;

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en pensioenopbouw;

De functie van Beleidsmedewerker is ingedeeld in functiegroep 60 met een salaris van minimaal $ 3.823, – en maximaal $ 5.561, – bruto per maand op basis van 40 uur per week;

Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste maanden;

De arbeidsovereenkomst is voor de duur van een jaar, met de intentie om te verlengen of over te gaan op een vast dienstverband.

Informatie:

Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan kunt u onze website bezoeken: https://werkenbijfundashonmariadal.nl/vacatures

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer Tjarco Wassink via email: [email protected]

Sollicitanten:

Als je je herkent in deze functie, dan nodigen we je uit om je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s vóór 28 september 2021 te sturen naar: [email protected] .

