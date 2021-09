TUI en KLM stunten met lage prijzen naar Bonaire, Curaçao en Aruba

SCHIPHOL – TUI en KLM stunten met lage prijzen om reizigers aan boord van hun vluchten naar de ABC-eilanden te krijgen. Dit meldt Luchtvaartnieuws.nl. Met TUI betaalt een reiziger in september slechts 429 euro als basisprijs naar Aruba, Bonaire of Curaçao. KLM zit op 549 euro. De lage prijzen zijn opmerkelijk, aangezien reizigers die Europa uit willen naar een ‘gele’ bestemming nog bar weinig keuze hebben buiten de Antillen

In pakketvorm kun je met Corendon voor 549 euro zeven dagen verblijven in Livingstone Jan Tiel en zelfs voor slechts 849 euro in het ultra all-inclusive Mangrove Beach Resort vlak bij Willemstad. Corendon heeft groot ingekocht bij KLM en een prijs weten te onderhandelen die ruimte biedt om er een hotelovernachting aan te koppelen en toch winst te maken.

Met TUI zit je voor 499 euro in september negen dagen op Curaçao in een driesterrenhotel – inclusief transfer van en naar de luchthaven – en voor 549 euro in een viersterrenhotel.

Bananen

KLM laat in een reactie weten niet op het prijsbeleid voor specifieke bestemmingen in te gaan, maar wil er wel iets algemeens over zeggen. “In de luchtvaart wordt gebruikgemaakt van zogenoemde ‘dynamic pricing’, waarbij de prijs van een stoel afhankelijk is van de vraag enerzijds en beschikbare stoelen anderzijds. Het is niet zo dat te allen tijde de prijs enkel oploopt door de factor tijd. Een vliegtuigstoel is vergelijkbaar met het verkopen van bananen: als ze niet verkocht worden, moet je ze weggooien. Een vliegtuigstoel staat ongeveer een jaar in de verkoop. Ver voor vertrek is er relatief veel vraag in het prijsgevoelige vrijetijdssegment en pas korter voor vertrek komt er vraag vanuit het zakelijke segment. Voor het zakelijke segment is tijdstip/schema en flexibiliteit belangrijker en daarvoor is men ook bereid extra te betalen, maar het is onzeker hoeveel van dit type reizigers er te verwachten zijn”, aldus een woordvoerster van KLM.

TUI-vertegenwoordigster Petra Kok meldt: “We hebben onze TUI fly vluchtcapaciteit naar de Antillen ook in het najaar uitgebreid en de twee vluchten per dag doorgetrokken van de zomervakantie naar het najaar en de herfstvakantie. De Ticket Only-vraag valt altijd een klein beetje weg net na afloop van de zomervakantie. Daarom hebben we deze weken de vluchten extra scherp geprijsd om mensen tot een last minute aankoop te verleiden. We zien dat dat effect heeft. De pakketreizen blijven goed verkopen, niet alleen naar Curaçao, maar ook Bonaire en Aruba. De populaire accommodaties beginnen aardig vol te raken.”

Luchtvaart Nieuws sprak op Curaçao onlangs met de Nederlandse vertegenwoordiger van het verkeersbureau van Curaçao, Muryad de Bruin. Hij meldde dat er in de maanden juli en augustus 2021 meer Nederlanders verbleven op het eiland vergeleken met dezelfde maanden in 2019. De maand juli was zelfs de beste bezochte maand door Nederlanders ooit.

Coronamaatregelen

Vakantievierders op Bonaire merken bijna niets van de coronamaatregelen. Buiten het houden van afstand vragen alleen supermarkten een mondmasker te dragen tijdens een bezoek. De antigeen-sneltest, die na vijf dagen nodig was, is afgeschaft.

Op Curaçao zijn de maatregelen iets strenger, maar nog steeds relatief mild. Zo vragen alle winkels bezoekers om mondmaskers te dragen. Drie dagen na aankomst moet er een antigeentest worden gedaan.

