Taalmaatjes Bonaire brengt opnieuw mensen samen

KRALENDIJK – Op 2 september was de kick-off van een nieuwe ronde ‘Taalmaatjes Bonaire’. Binnen dit project worden Spaanssprekende inwoners van Bonaire gekoppeld aan Nederlandssprekende inwoners, zodat ze elkaar verder kunnen helpen bij het leren van de taal van de ander.

De eerste groep van dit jaar bestaat uit twintig deelnemers. Tijdens de kick-off maakten zij kennis met hun maatje, aan wie ze gekoppeld zijn op basis van beschikbaarheid, interesses en taalniveau. De komende acht maanden spreken de maatjes wekelijks één-op-één af om te oefenen. Maandelijks komen alle groepsleden samen onder begeleiding van een vrijwilliger. Deze sessies bieden een veilige omgeving waarin iedereen op z’n eigen niveau kan oefenen.

Naast taalverwerving, draait het project om het leggen van nieuwe contacten en elkaar verder helpen. ‘Migratie en diversiteit worden vaak in een problematische context geplaatst’, zegt Gerjanne Voortman, antropoloog en oprichter van Taalmaatjes Bonaire. ‘Binnen dit project leggen we de focus op wat we met elkaar gemeen hebben en wat we van elkaar kunnen leren.’

Het project, dat inmiddels onder de nieuw opgerichte Stichting Bonaire Connect valt, bestaat sinds 2017 en maakte de afgelopen maken een professionaliseringslag door. Dankzij een subsidie van Samenwerkende Fondsen Cariben is er een website, aanvullend oefenmateriaal én kunnen meer mensen deelnemen. In oktober start een tweede groep met opnieuw twintig deelnemers. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om ook Papiamentu-Nederlandse maatjes te vormen. Meer informatie via www.taalmaatjes.com.

