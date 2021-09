Geen druk op zorg Bonaire dus nieuwe maatregelen zijn niet nodig

KRALENDIJK – Het aantal actieve coronagevallen op Bonaire is op dit moment geen reden om zwaardere maatregelen te nemen omdat de besmettingen goed in beeld zijn en er met één persoon in het ziekenhuis geen sprake is van druk op de zorg.

Van bijna iedereen is bekend waar de besmetting is opgelopen. Het gaat vooral om jongeren met milde klachten. Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze jongeren de besmetting onder kwetsbare groepen zoals ouderen hebben verspreid. De zorg staat met het aantal besmettingen en 1 ziekenhuisopname niet onder druk.

De afdeling Publieke Gezondheid verwacht dat het aantal besmettingen de komende dagen zal toenemen. Er zijn meer contacten van besmette personen die zich de komende dagen moeten laten testen. Zolang de nieuwe besmettingen beperkt blijven tot de directe contacten, is er geen reden tot zorg.

Op Bonaire is 71,3 % van de groep 18-jarigen en ouder volledig gevaccineerd en heeft 81,7 % de eerste coronaprik gekregen. Daarom verwacht de afdeling Publieke Gezondheid dat het mogelijk is om de besmettingen onder controle te houden zonder zwaardere maatregelen te treffen.

De afgelopen week waren er 49 nieuwe gevallen van besmettingen op Bonaire. Het grootste gedeelte hoort bij drie clusters, namelijk twee schoolklassen en een voetbalploeg. Publieke Gezondheid houdt de situatie goed in de gaten, en speciaal bij jongeren en op scholen. Leerlingen kunnen gewoon naar school gaan. Als er in een schoolklas meer besmettingen zijn, dan neemt de school in overleg met Publieke Gezondheid meteen maatregelen.

De afdeling Publieke Gezondheid vraagt inwoners en bezoekers van Bonaire met klem om thuis te blijven als ze morgen, op Dia di Boneiru, klachten hebben.

