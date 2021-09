Deel voetbalkampioenen test positief op COVID-19 

1 Delen

KRALENDIJK – Een deel van de voetbalkampioenen van U14 heeft bij terugkeer uit de Dominicaanse Republiek op de vijfde dag na aankomst positief getest. Publieke Gezondheid is bezig met het bron – en contactonderzoek. De contacten van besmette mensen worden ingelicht. Zo nodig gaan zij in quarantaine en worden ze getest. PG roept alleen de mensen op die met de voetballers contact hadden en klachten hebben om 0800 0800 te bellen voor een testafspraak.

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen voor verdere verspreiding. De komende tijd wordt het duidelijk of er verdere verspreiding is. Federashon Futbòl Boneriano, FFB, heeft voor de zekerheid de viering van het kampioenschap van de selectie voorlopig afgelast. Dit is gedaan om het risico van verspreiding zo klein mogelijk te houden. Op Bonaire zijn de afgelopen dagen de besmettingen toegenomen. De toename komt door drie clusters. De twee clusters op scholen, waarbij twee klassen voor de zekerheid in quarantaine zijn gegaan en de cluster rondom de voetballers.

Lees ook: