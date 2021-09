Vacature Security Officer Bonaire

Bonaire International Airport N.V. is verantwoordelijk voor het beheer van de Flamingo Luchthaven. Het zorgdragen voor de veiligheid op de luchthaven is één van de belangrijkste taken van BIA N.V.

Wij zijn op zoek naar: Security officer(s) (m/v)

De Security Officer voert beveiligingswerkzaamheden in de breedste zin van het woord uit, zoals toegangscontrole, surveillance, controle hand- en ruimbagage, veiligheidscontrole personeel en passagiers conform de geldende internationale en nationale wet- en regelgevingen en richtlijnen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een vol continu werkrooster.

De enthousiaste professional die wij zoeken heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel, is stressbestendig en beschikt over een:

VMBO opleiding of daarmee gelijk te stellen onderwijs;

Kennis van het Luchthaven beveiligingsreglement is een pre;

Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, Engels, Papiaments en Spaans;

Rijbewijs Categorie B;

Is nooit in aanraking geweest met de justitie.

BIA zal zorgdragen voor een opleiding op het gebied van “Aviation Security” (voertaal Engels).

Wij bieden een boeiende en uitdagende functie binnen een interessante organisatie met een hecht team en prettige werksfeer. De salariëring is conform CAO schaal 5 en aangevuld met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met mevrouw Vanessa Tunk, Human Resources Manager, telefoonnummer 717-5600 toestelnummer 242.

Uw schriftelijke sollicitatie inclusief CV kunt u uiterlijk 21 september 2021 bij Bonaire International Airport indienen of per e-mail verzenden naar [email protected]. Een antecedenten onderzoek, psychologische test en medische keuring maken deel uit van de selectieprocedure.

