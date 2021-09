Aangepaste viering Bonairedag

2 Gedeeld

Archieffoto’s OLB – Dia di Boneiru

Kralendijk – De viering van Bonairedag vindt dit jaar plaats op het plein voor het Bestuurskantoor, maar op aangepaste wijze met enkele uitgenodigden waarbij rekening gehouden wordt met de covid-regels.

Zoals elk jaar heeft het Bonairiaanse eilandbestuur voor deze gelegenheid een commissie in het leven geroepen om deze viering, onze nationale feestdag, te organiseren. Het thema voor dit jaar is ‘Unidat ta e yabi pa libertat – Eenheid is de sleutel naar vrijheid’. De dag begint om 08.30 u. met een plechtige eilandsraadvergadering in de Passangrahan. Het protocollaire gedeelte volgt om 09.35 u. met geüniformeerde groepen die zullen marcheren en onder begeleiding van de tonen van ons volkslied dat gezongen wordt door een koor, zal de gigantische vlag van Bonaire gehesen worden.

Na het hijsen van de vlag komt het oecumenische gedeelte, gevolgd door enkele opwekkingsliederen die gezongen worden door het San Luis Bertran-koor, toespraken, erkenning van onze ereburgers en de viering wordt afgesloten met een mooie show.



Het Openbaar lichaam Bonaire hoopt dat dit bij elke inwoner die van ons eiland houdt een gevoel van patriottisme oproept en dat men dit ook laat zien. Dit kan door middel van een vlag aan uw huis of auto, een sticker, een speldje, uw kleding of elke andere wijze waarop u kunt uitdrukken dat u een Bonairiaan bent met een immense liefde voor uw eiland. De bevolking van Bonaire kan de plechtige vergadering en het protocollaire gedeelte ‘s ochtends via de media volgen.

Het Openbaar Lichaam Bonaire wenst de gehele Bonairiaanse bevolking een gelukkige en gezellige Bonairedag toe.