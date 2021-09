Eerste cruiseschip Equinox via Aruba en Curaçao op Bonaire aangekomen

KRALENDIJK – Vandaag is na 18 maanden het eerste cruiseschip op Bonaire aangekomen. Het is de Equinox van Celebrity Cruises. Het schip kreeg als welkom een watersaluut bij aankomst.

Alle bemanningsleden zijn volledig gevaccineerd en zijn vóór vertrek 14 dagen ‘in-house’ in quarantaine geweest, bovendien worden ze wekelijks getest. Omdat de Equinox zeer weinig kinderen onder de 12 jaar aan boord heeft, vaart het schip met ongeveer 98% volledig gevaccineerde passagiers. De controle aan boord is streng en in het geval van Covid-gerelateerde symptomen heeft het cruiseschip zijn eigen medische staf, testapparatuur en speciale afdelingen aan boord waar passagiers in quarantaine of isolatie kunnen worden geplaatst. Celebrity Cruises stelt dat ze geen gebruik zullen maken van de medische capaciteit van de bestemmingen die ze aandoen.

De cruise-industrie hanteert een zeer strikt Covid-beleid en moedigt passagiers aan om volledig gevaccineerd aan boord te komen. Op de Equinox dienen volledig gevaccineerde reizigers (12 jaar en ouder) voor vertrek uit de thuishaven hun bewijs van volledige vaccinatie en een negatieve Covid-test te tonen. Niet (volledig) gevaccineerde passagiers moeten een PCR-test ondergaan in de terminal voordat ze aan boord gaan en ze moeten een negatief resultaat van een antigeentest tonen dat niet ouder is dan 24 uur bij het van boord gaan op Bonaire.

“We zijn verheugd de cruise-industrie na 18 maanden weer op te starten en hebben ons in nauwe samenwerking met de Afdeling Publieke Gezondheid Bonaire, TCB, stakeholders en de cruisemaatschappij op deze dag voorbereid voor een veilige start. Na een lange periode zullen gerelateerde ondernemers die door de maatregelen van Covid-19 uitdagende tijden hebben doorgemaakt, weer economische activiteit gaan zien. De eerste aankomst van het cruiseschip geeft ons ook de mogelijkheid om te evalueren en bij te sturen voor de rest van het seizoen”, aldus Hennyson Thielman, gedeputeerde van Economische Ontwikkeling en Toerisme.