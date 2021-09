Voetbalselectie tot 14 jaar wint internationaal toernooi

Het voetbalteam U-14 dat afgelopen dagen deelnam aan de Caribbean Football Union Challenge in de Dominicaanse Republiek is onverslagen kampioen geworden.

Het toernooi zou eigenlijk vorig jaar al plaatsvinden maar werd uitgesteld door de coronasituatie in het gastland. Bonaire moest voetballen tegen Aruba, Turks and Caicos en Us Virgin Islands.

Deyon Martijn werd topscoorder van het team dat bestond uit 18 kinderen, 3 trainers, 1 teammanager, 1 masseur en 1 president.

Coach en trainer Jermaine Windster ” Dit team heeft vreselijk hard gewerkt voor dit resultaat, naast voetbal moesten ze ook goed presteren op school om mee te mogen. Ik ben enorm trots, niet alleen om de kwaliteit van voetbal maar op teamspirit die te voelen was in de kleedkamers en in de bus. Iedereen heeft genoten.”

Maandag werd het team groots onthaalt op Flamingo Airport. Het toeristenbureau feliciteerde het team met een gouden medaille.