Nieuwe stadswandeling Kralendijk en stadsplattegronden

Kralendijk – Kralendijk heeft sinds 1 september een nieuwe plattegrond ‘Stadswandeling Historisch Kralendijk’. Deze nieuwe kaart is een meer informatieve en meer interactieve kaart vergeleken met de vorige. De nieuwe kaart bevat een stadswandeling met alle historische hoogtepunten die bezoekers kunnen zien en over kunnen leren.

Het doel van de Stadswandeling is om bezoekers te informeren over historische bezienswaardigheden in het centrum van Kralendijk. Zo kan de toerist gemakkelijk op eigen gelegenheid de stad verkennen.

In totaal worden vier stadsplattegronden vernieuwd. Twee in het Wilhelminapark, één bij het Toeristenbureau en één bij La Terrazza Shopping Mall. De kaart toont in totaal 28 bezienswaardigheden om te bezoeken. Deze bestaan ​​uit historische gebouwen, musea en monumenten. Daarnaast is er ook een legenda met alle voorzieningen in de binnenstad zoals pinautomaten, banken, drogisterij, tankstation, politiebureau, supermarkten, ziekenhuis, toeristeninformatiepunt en meer. Naast deze aspecten zijn ook de straatnamen zichtbaar om het gemakkelijker te maken de wandelroute te volgen.

Om zoveel mogelijk waardevolle informatie te geven en het voor de gebruiker gemakkelijk te maken om alles te verkennen, zullen binnenkort flyers beschikbaar zijn in een brochurehouder onder de plattegronden. Deze zijn gratis voor iedereen die een flyer wil van de Stadswandeling Historisch Kralendijk. Ze zullen ook verkrijgbaar zijn bij het toeristenbureau.

“We zijn erg blij met de upgrade van de stadsplattegrond en zijn er zeker van dat deze een toegevoegde waarde zal hebben voor onze lokale bevolking en onze bezoekers.” Aldus Hennyson Thielman, gedeputeerde van toerisme.