Nationale ombudsman en Kinderombudsman opnieuw op Bonaire met spreekuren

KRALENDIJK – Van 13 tot en met 18 september 2021 is het team van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman weer op Bonaire voor spreekuren. Inwoners van Bonaire kunnen gratis langskomen bij de spreekuren om een klacht in te dienen over (overheids)instanties.



Vanwege de coronamaatregelen konden de fysieke spreekuren afgelopen anderhalf jaar niet plaatsvinden. Voor reizen naar St. Eustatius en Saba gelden nog beperkingen, waardoor hier nog geen fysieke spreekuren kunnen plaatsvinden. Zodra de maatregelen het toelaten, komt het team ook naar deze eilanden voor spreekuren.



De Nationale ombudsman: “Gelukkig hebben de inwoners van Bonaire ons ook tijdens de pandemie op andere manieren weten te bereiken. Maar de ervaring leert dat veel problemen ons pas bereiken als we de inwoners lokaal zien en spreken. Dat kan nu gelukkig weer.”



Spreekuren bezoeken

Mensen met klachten over bijvoorbeeld de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, politie, het Openbaar Lichaam, Zorg en Jeugd Caribisch Nederland en Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire kunnen gratis terecht bij het team van de Nationale ombudsman en Kinderombudsman op de volgende momenten:



Jeugdhuis Jong Bonaire

Maandag 13 september van 9.00 – 11.00 uur



Plaza Francisco Chiku Goeloe in Antriol

Dinsdag 14 september van 12.00 – 14.00 uur

Zaterdag 18 september van 9.00 tot 10.30 uur



Sentro Pastorial, Rincon

Woensdag 15 september van 15.30 – 17.00 uur



Bij alle spreekuren is het mogelijk om het gesprek te voeren in het Nederlands, Engels of Papiamentu. De vertegenwoordigers van de Kinderombudsman zijn aanwezig bij de spreekuren op maandag 13 en woensdag 15 september. Het team houdt rekening met de coronamaatregelen en zorgt voor voldoende (hygiëne)middelen.

Klacht indienen altijd mogelijk

Mensen die de spreekuren niet kunnen bezoeken, kunnen hun vraag of klacht ook indienen op andere manieren:

Bij de Nationale ombudsman:

– Via het klachtenformulier op de website;

– Telefonisch via +31 70 356 35 63 (bereikbaar op werkdagen tot 12.00 uur lokale tijd);

– Via Skype door vooraf met een afspraak te maken per e-mail;

– Via WhatsApp.

Bij de Kinderombudsman:

– Telefonisch via +31 70 8506 995 (bereikbaar op werkdagen tot 12.00 uur lokale tijd);

– Door te mailen naar [email protected].

