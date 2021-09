Jong lokaal talent Dillon Rannou exposeert in Terramar Museum

Biggest painting to date, I started with just throwing black on the canvas and then I wanted to give it more life so I added the animal features and gave it colours that made it feel more tropical. All while throughout still trying to keep it abstract enough.

KRALENDIJK – Dillon Rannou is jong, creatief en maakt kunst dat bij geen enkele kunststroming hoort. De 21-jarige Bonairiaanse kunstenaar opent aanstaande vrijdag zijn eerste expositie.

Rannou is een jaar geleden gestart met het maken van eigenzinnige en speelse kunst om uiting te geven aan zijn gevoelens. Hij wil een soort tegengas geven in een tijd waar hij door de overheid in zijn vrijheid aan banden wordt gelegd.

Playing around with anatomy, donkeys and also jewelry. Have it look very playful but still some substance to it.

“Ik heb altijd interesse gehad in verschillende kunstvormen zoals dans en muziek. Door de documentaire ‘Exit through the giftshop’ voelde ik dat de sfeer in die film nu ook een beetje op Bonaire hangt. Bonairiaanse jongeren willen uiting geven aan hun creativiteit, willen iets doen, samen kunst maken.”

Naast speelse kunst op canvas maakt Rannou ook conceptstukken op kleding. Hierdoor kwam hij in contact met Www.1of1.world. Dit bedrijf maakt ‘one of a kind’-kleding met kunst welke populair is onder artiesten. Inmiddels heeft rapper Anuel AA kleding met kunst van Rannou gekocht. De kleding begint bekendheid te krijgen. Volg op instagram @whatside.archive

The jacket sold to Anuel AA

Rannou droomt van een eigen plek waar kunstenaars van over de hele wereld naar Bonaire kunnen komen om samen te werken in een grote ruimte met de juiste sfeer en muziek om elkaar te motiveren en inspireren en waar kwaliteitsmaterialen te koop zijn.

Rannou heeft geen kunstachtergrond en zou niet weten tot welke kunststroming hij behoort. Het is een bonte mix van kleur. Hij gebruikt acryl op canvas en kleding en elk stuk is uniek en handgeschilderd.

“Bonaire is ideaal voor creatieve mensen omdat je de juiste mix van rust, ruimte en natuur vindt om je creativiteit op te wekken.”

Aanstaande vrijdag 3 september van 18.00 – 21.00 uur is de opening van de tentoonstelling ‘At least in Wonderland’ in het Terramar Museum. Jong en oud is welkom.