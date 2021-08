Vacature Projectleider Bonairiaanse Jongeren

Wil jij de kansen voor jongeren en jongvolwassenen op Bonaire vergroten door in te zetten op zinvolle vrijetijdsbesteding, talentontwikkeling en maatschappelijke impact? Dan is dit je kans!

Wat ga je doen?

Uit recent onderzoek is gebleken dat er voor jongeren vanaf 13 jaar, veel verschillende activiteiten op Bonaire worden aangeboden. Dit aanbod is echter niet voor iedereen (financieel) toegankelijk. Als projectleider ga jij je inzetten voor een structureel, divers en betaalbaar activiteitenaanbod, zodat álle Bonairiaanse jongeren en jongvolwassenen kunnen deelnemen aan zinvolle vrije tijdsbesteding. Dit doe je door een financieel beleidskader op te stellen en te zorgen dat dit ten uitvoer wordt gebracht. Daarnaast zet je samen met jongeren en lokale organisaties de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) op, waarbij de ontwikkeling van jongeren en het realiseren van maatschappelijke impact voorop staat. Tenslotte onderzoek je in welke vorm een buddynetwerk de Bonairiaanse jeugd het beste kan ondersteunen, en zorg je dat dit succesvol opgestart wordt.

Kortom, als projectleider zet jij je met veel enthousiasme in voor de Bonairiaanse jeugd. Dit doe je door continue te schakelen tussen het opstellen van beleid ten behoeve van de doelgroep en het tot uitvoer brengen van deze ideeën.

Wat wij jou bieden

Wij bieden je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een salaris dat, afhankelijk van opleiding en ervaring, varieert tussen minimaal $ 3.019,- (aanloopschaal 10) en maximaal $ 4.456,- (functieschaal 11).

Wat zijn de eisen

Je beschikt over een relevante opleiding op HBO-niveau. Daarnaast heb je ervaring als projectleider in sectoren als jongerenwerk/maatschappelijk veld/sociaal domein/onderwijs, o.a. met het opstellen en uitvoeren van beleids- en projectvoorstellen.

Je beheerst zowel mondeling als schriftelijk het Nederlands en Papiaments

Je bent woonachtig op Bonaire en je kunt uiterlijk 1 oktober 2021 starten

Wat is ook belangrijk om te weten

Let op: In eerste instantie gaat het om een dienstverband van 1 jaar met eventueel uitzicht op verlenging.

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 6 september 2021 via [email protected].

Voor vragen over de functie kan je via de mail contact opnemen met [email protected].

