Vacature Leden College van de Rekenkamer Sint Eustatius

De eilandsraad zoekt Leden van het college van de Rekenkamer. Sint-Eustatius heeft sinds 14 mei 2020 een eigen rekenkamer, de Rekenkamer Sint-Eustatius.

De Rekenkamer Sint Eustatius heeft als taak de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en transparantie van het door het eilandsbestuur (d.w.z., het bestuurscollege, de gezaghebber en de eilandsraad) gevoerde bestuur te onderzoeken met als doel bij te dragen aan de verbetering van het openbaar bestuur op het eiland.

De Rekenkamer rapporteert aan de eilandsraad, maar is er ook voor de burgers van Sint Eustatius. Die hebben het recht te weten hoe zijn/haar eilandsbestuur functioneert en of die het gemeenschapsgeld goed besteedt. Het gaat er daarbij vooral om of het bestuur de beoogde producten en effecten weet te realiseren. Daarom zijn de rapporten van de rekenkamer openbaar, de rekenkamer houdt het eilandbestuur een spiegel voor en de burgers kunnen in die spiegel meekijken.

De Rekenkamer Sint-Eustatius is onafhankelijk en bepaalt zelf wat zij onderzoekt, hoe zij dat doet en hoe en wanneer zij daarover rapporteert. Wel kunnen de eilandsraad en het bestuurscollege verzoeken doen aan de rekenkamer om bepaalde onderzoeken in te stellen.

De Rekenkamer Sint Eustatius bestaat uit ten minste twee collegeleden. De benoeming door de eilandsraad geldt voor een periode van zes jaar, waarbij een van de leden als voorzitter fungeert.

DE OPGAVE

De Rekenkamer Sint-Eustatius staat nog aan het begin van zijn bestaan. Van het college van de rekenkamer wordt verwacht dat hij een visie neerlegt over de wijze waarop de rekenkamer toegevoegde waarde voor het openbaar bestuur van Sint-Eustatius heeft. Het college zal daar vervolgens zelf invulling aan moeten geven door middel van onder meer een adequaat onderzoeksprogramma.

De Rekenkamer doet onpartijdig en onafhankelijk onderzoek en beweegt zich daarbij in het krachtenveld tussen politiek, bestuur en ambtelijke organisatie. Die onafhankelijkheid is wettelijk geregeld en daarnaast gewaarborgd, doordat de rekenkamer beschikt over een eigen budget en over vergaande bevoegdheden om de informatie te verkrijgen die hij nodig acht.

De positie en bevoegdheden van de Rekenkamer Sint-Eustatius brengen een navenant zware verantwoordelijkheid met zich mee die hoge eisen stelt aan de kwaliteit van de onderzoeken, de zorgvuldigheid in haar publieke uitingen en de integriteit van zijn handelen.

UW PROFIEL

Als kandidaat voor de functie van lid van het college van de Rekenkamer Sint Eustatius beschikt u over een HBO/WO werk- en/of denkniveau (of vergelijkbaar) met bij voorkeur een financieel/bedrijfseconomische of bestuurskundige achtergrond.;

Gedegen kennis op het gebied van (onderzoek naar) openbare financiën, openbaar bestuur en bestuurlijke beleidsevaluatie;

Een uitstekend gevoel voor de lokale politieke en bestuurlijke verhoudingen en voor de wijze waarop hierop effectief kan worden ingespeeld door de rekenkamer;

Bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven of het openbaar bestuur;

Het vermogen om met een gedoseerde mix van scherpte en nuance maximaal effectief uw positie en toon te bepalen bij de uitoefening van het ambt; als onderzoeker en oordelaar;

Uitstekende communicatieve en netwerk vaardigheden;

Strategische visie en kracht: met visie op wat de rekenkamer bij te dragen heeft aan het functioneren van het eilandsbestuur bent u in staat een actieve bijdrage te leveren aan de rekenkamer als volwaardig functionerend en gezaghebbend college;

Een goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift.

Het college van de rekenkamer bestaat uit ten minste twee personen. Er is sprake van collegiaal bestuur. U bent dan ook een teamspeler.

Het lid van het college van de Rekenkamer Sint Eustatius wordt benoemd door de eilandsraad van Sint Eustatius voor de wettelijke termijn van zes jaar waarna herbenoeming kan plaatsvinden.

De leden van de Rekenkamer ontvangen voor hun werkzaamheden jaarlijks een vergoeding, alsmede een vergoeding van hun werkelijke reis- en verblijfkosten. De vergoeding bedraagt per jaar voor de voorzitter afgerond 30% en voor de leden afgerond 25% van het bedrag bedoeld in artikel 6, Rechtspositiebesluit politieke gezagdragers BES. De leden van de rekenkamer ontvangen, ter compensatie van representatie- en andere kosten, jaarlijks een buitengewone toelage van 15% van het bedrag bedoeld in artikel 12, Rechtspositiebesluit politieke gezagdragers BES. De leden ontvangen daarnaast een vergoeding voor de werkelijke reis- en verblijfkosten.

In verband met de reisafstand en voeling met de regio gaat de voorkeur uit naar kandidaten woonachtig op Sint Eustatius of in de regio.

De functie van lid van het college van de Rekenkamer Sint Eustatius is onverenigbaar met andere functies in het openbaar bestuur. Bij het beoordelen van de kandidaten zal ook kritisch worden gekeken naar andere belangen die onverenigbaar zijn met het ambt van collegelid.

SOLLICITEREN

Heeft u vragen over functie of procedure? Bel dan de (plv.) griffier van Sint Eustatius de heer E. Jami; +599 -3183395.

Graag voor 30 september 2021 reageren. Bij voorkeur per mail aan [email protected] of per post t.a.v. E. Jami, Government Guest House, Fort Oranjestraat 7 Sint Eustatius.

