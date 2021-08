Bonaire pakt eenzaamheid onder ouderen aan met activiteiten

Caribisch Netwerk | Marit Severijnse

KRALENDIJK – Om eenzaamheid onder ouderen op Bonaire tegen te gaan, worden er gedurende meerdere weken verschillende activiteiten voor ouderen georganiseerd. “Heel veel van deze ouderen zijn eenzaam of inactief, of soms allebei. Het doel is om ze weer uit het huis te krijgen”, zegt coördinator van het project Sharifa Sedney.

Aanleiding is de toegenomen armoede en eenzaamheid onder ouderen tijdens de coronapandemie.

In totaal doen dertig ouderen mee, die zich hiervoor hebben opgegeven. “We hebben onder andere een bingo gedaan, activiteiten op het water en een botanische tuin bezocht,“ vertelt Sedney. De 73-jarige Ninita Anthony is enthousiast over de activiteiten. Verleden week hebben we muziek gespeeld. Onderling praten we veel over dansen.“ Ook de 78-jarige Adelena Carolina Piard vindt het leuk. “Het zijn hele mooie activiteiten. Ik probeer overal bij te zijn.“

Eenzaamheid

Sedney heeft gemerkt dat eenzaamheid een groot probleem is onder ouderen. “Dat had ik eigenlijk niet verwacht.“ Hoewel ouderen het woord eenzaam niet laten vallen als ze ervaringen delen, kan Sedney uit de gesprekken wel opmaken dat zij zich wel eens zo voelen. “Vaak heb je ouderen die zeggen; ik voel mij wel alleen thuis en ik vind het jammer dat mensen niet naar mij toekomen, niet eens m’n familieleden. Dat deed mij wel pijn. Ik kan begrijpen dat iedereen moet werken, zodat ze uiteindelijk voor hun ouders en grootouders kunnen zorgen, maar daarom ben ik blij met dit project.“

Adelena Carolina Piard zegt niet zo een last te hebben van eenzaamheid. “Nee, Ik voel me altijd blij. Ik woon samen met mijn zoon, maar als hij weg is, ben ik met mijn twee katten en twee honden. Dat is net alsof er mensen bij mij zijn, want de hele dag praat ik met hun, zet mijn radio hard en dans.“ Al begrijpt ze wel waarom de activiteiten worden georganiseerd. “Als we thuisblijven, gaan we er alleen maar op achteruit. Dan worden we nog ouder dan we al zijn.”

Hulpverleners beschrijven eenzaamheid in rapport Ombudsman

Ook in het vorig jaar verschenen rapport van de ombudsman ‘Oog voor ouderen in Caribisch Nederland’, waarin de Nederlandse ombudsman Reinier van Zutphen het armoedeprobleem onder ouderen op de BES-eilanden aankaart, wordt de eenzaamheid onder ouderen op Bonaire beschreven.

Zo vertelt een hulpverlener dat er lange wachtlijsten zijn bij de dagopvang. “Er is veel eenzaamheid en te weinig dagbesteding.” En als er wel plek is, speelt schaamte ook nog een rol. “Er zijn ook ouderen die graag naar de dagopvang willen, maar er niet komen vanwege hun oude, versleten kleding”, vertelt een verpleegkundige.

Een pastoor die regelmatig huisbezoeken aflegt, ziet ouderen vereenzamen: “Sommige liggen de hele dag op bed en niemand die zich om hen bekommert. Thuiszorg doet haar best, maar heeft te weinig capaciteit.”

In het rapport van de Ombudsman wordt eenzaamheid onder ouderen ook omschreven.

Daarnaast is het ontbreken van openbaar vervoer ook een probleem. “Een tijdje terug was ik bij een cliënt wiens zus was opgenomen in het ziekenhuis”, vertelt een verpleegkundige. “Hij miste haar zo verschrikkelijk, maar hij had geen geld voor vervoer. Bellen kon ook niet. Zijn telefoon was kapot en hij had geen geld voor een nieuwe. Ik nam hem mee naar zijn zus. Hij was zo blij dat hij haar zag en zelf kon horen hoe het met haar ging.”

Meer activiteiten nodig

De komende tijd staan een tour door het zuiden, koken en barbecueën op het programma. Hoewel dit een pilot programma is, hoopt Sedney dat de activiteiten doorgaan. “Misschien niet zo gestructureerd als nu, maar het belangrijkste is dat er meer activiteiten komen voor ouderen, zodat ze gezellig onder de mensen zijn en fysieke activiteiten kunnen doen.“ Sedney heeft wel het idee dat hier genoeg vraag naar is. “Elke keer krijg ik van de ouderen te horen; ik heb een vriend of vriendin, die ook wil meedoen, mag dat?“,

