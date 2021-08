Zoektocht naar drie vermiste jongeren met goede afloop

KRALENDIJK – Zondagavond werd melding gemaakt van drie jongeren die vermist werden op zee bij Bonaire. De jongeren waren zondagmiddag de zee op gegaan met de boot ‘Elise’.

De familie heeft alarm geslagen toen het donker werd en er geen contact was met de jongeren aan boord van de boot. De politie heeft vervolgens de Kustwacht ingeschakeld.

Om 00.30 uur kwam de boot met de jongeren aan boord aan bij de visserspier. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar iedereen aan boord is gezond weer thuis.

Lees ook: