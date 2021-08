Adoptiehond “PRADA” in het zonnetje

42 Gedeeld

In samenwerking met Fundashon Kunuku Kakelvers (FKK) delen wij graag een berichtje van een kat of een hond die het verdient wat extra in het zonnetje gezet te worden en uiteraard op zoek is naar een nieuw huisje. Lees je dit vanuit Nederland en zou je graag deze hond of kat willen adopteren, dan kan dat ook!

Mama van de p-pups: PRADA

Het is alweer ruim 4 maanden terug dat wij Prada met haar 10 pups van straat hebben gehaald.

Wat heeft zij haar pups geweldig groot gebracht, allemaal zijn zij net zo lief en zachtaardig als Prada.

Inmiddels is Prada uiteraard gesteriliseerd, volledig gevaccineerd en gechipt.

Langzaam aan beginnen al haar pups gouden mandjes te vinden en ook voor Prada word het tijd om op zoek te gaan naar een eigen familie. Prada is ondanks dat zij pups heeft gehad zelf nog ontzettend jong. Wij schatten haar tussen de 1 en 2 jaar oud.

Prada is ontzettend sociaal en heeft een zacht karakter. Uitstapjes maken of wat rustiger aandoen en knuffelen, eigenlijk vind zij alles fijn zolang ze maar bij je mag zijn. Wie of wie geeft haar die gouden mand die zij zo verdient en waar zij eindelijk echt ‘hond’ mag zijn?

FKK Animal Rescue kun je vinden aan de Flor di Cuba 40, Kralendijk, Telefoon +599-780-8020

Voor meer info of wil je andere hondjes of katjes bekijken? Ga dan naar de facebook pagina van Fundashon Kunuku Kakelvers waar je de meest recente info kunt bekijken. Facebook Fundashon Kunuku Kakelvers