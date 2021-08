Vacature Rental Agent Bonaire

Qvillas is al jaren gespecialiseerd in de verhuur, beheer en verkoop van luxe villas op Bonaire. Door de enorme groei in toerisme op het eiland zijn wij per direct op zoek naar jou om ons team te komen versterken als Rental Agent.

Als Rental Agent zal jij alles van a tot z regelen voor onze gasten. Denk hierbij aan het e-mailen met de gasten, activiteiten regelen, auto huren, het in en uit checken etc. Het is een veelzijdige functie waarin je veel zelfstandig zal moeten werken binnen en buiten het kantoor.

Wij zijn opzoek naar iemand die:

Representatief is

Enthousiast en klantgericht

Stressbestendig en snel kan schakelen

Flexibel

Zelfstandig kan werken

Affiniteit met laptop heeft

Communicatief vaardig in zowel Nederlands en Engels, in woord en geschrift is

Papiamentu en/of Spaans is een pré

Eigen auto heeft

Wij bieden:

38 uur contract

Passend salaris bij de functie

Gezellig team

Informele werksfeer

Ben je geinteresseerd? Stuur dan zo snel mogelijk je CV + motivatiebrief voor 10 september naar: [email protected]. Na 10 september beginnen we met sollicatie gesprekken.

Meer vacatures: