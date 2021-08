Extra PCR test voor reizigers uit Amerika 5 dagen na aankomst

377 Gedeeld

KRALENDIJK – De lijst van zeer hoog risicolanden is gewijzigd. Sinds gisteren is het voor reizigers uit Amerika verplicht om 5 dagen na aankomst op Bonaire (de dag van aankomst is dag 0) een NAAT(PCR)-test te ondergaan via de Publieke Gezondheid.

Deze test is gratis. Bij aankomst op de luchthaven krijgt de reiziger een testafspraak. Als de reiziger zich niet op de afgesproken dag laat testen, moet de test alsnog genomen worden en zelf betaald worden.



Een medewerker van Publieke Gezondheid belt zodra de testuitslag bekend is. Als de test positief is, gaat de reiziger in isolatie. De Publieke Gezondheid geeft hier uitgebreid informatie over.

Vanaf vandaag 27 augustus 2021 is Bonaire een hoog risicoland voor Curaçao.

Voor informatie over het reizen van Bonaire naar Curaçao: https://gobiernu.cw/nl/corona-reizen-naar-curacao/

Voor alle informatie over reizen naar en van Bonaire: https://www.bonairecrisis.com/qas/qas-reizigers/#main

Lees ook: