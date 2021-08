Vacature Bestuurlijk Juridisch Adviseur B Bonaire

1 Delen

De afdeling Juridische en Algemene Zaken is belast met de ondersteuning van de Eilandsraad, het bestuurscollege en het ambtelijk apparaat voor wat betreft alle juridische en bestuurlijke vraagstukken. De afdeling is daarmee een spil in het web en ziet er op toe dat binnen het openbaar lichaam conform wet en regelgeving wordt gehandeld. De afdeling is daardoor betrokken bij een groot scala van vraagstukken en of onderwerpen. De dynamiek binnen de afdeling is dan ook groot. Momenteel zijn we ter versterking van het team op zoek naar een ervaren Bestuurlijk Juridisch Adviseurs B.

Wat ga je doen?

Binnen deze uitdagende setting ben je als ervaren adviseur verantwoordelijk voor het juridisch ondersteunen en adviseren van het bestuur en de ambtelijke organisatie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het leveren van bijdragen aan en het bewaken van de juridische kwaliteit bij de ontwikkeling en totstandkoming van het beleid van directie- en/of afdeling overstijgende onderwerpen binnen het Openbaar Lichaam Bonaire. Tevens lever je onder andere een bijdrage aan het ontwikkelen en aanpassen van regelgeving en juridisch beleid. Je participeert in of stuurt eilandelijke werk- en projectgroepen aan.

Wat wij jou bieden

Het salaris bedraagt minimaal $ 3.457,-(aanloopschaal 11) en maximaal $ 5.054,- (functieschaal 12).

Wat zijn de eisen?

Je bent in het bezit van een WO diploma rechten, met accent op het Bestuursrecht en of Burgerlijk recht. Je hebt ten minste 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie opgedaan in een politiek/bestuurlijke organisatie. Je bent ervaren in het afhandelen van complex politiek gevoelige dossiers en bent vaardig in het geven en opstellen van adviezen. Je hebt aantoonbare ervaring in het vertegenwoordigen van bestuursorganen in bezwaar-, beroepsprocedures en civiele procedures. Je bent klant- en resultaatgericht, initiatiefrijk en integer. Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je beheerst verder zowel mondeling als schriftelijk het Nederlands alsmede Engels en Papiaments.

Wat is ook belangrijk om te weten

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 20 september 2021.

Voor nadere informatie of een uitgebreid functieprofiel kan je contact opnemen met de leidinggevende mw. mr. M. Valdink tel. 7175332 of de P&O adviseur mw. mr. G. Manuela tel. 7175330 tst. 2313 of onze website www.bonairegov.com bekijken.

Je sollicitatie en C.V. kun je vóór 14 september 2021 richten aan het Bestuurscollege van Openbaar Lichaam Bonaire, t.a.v. Afdeling P&O, Plasa Reina Wilhelmina 1, Kralendijk, Bonaire.

