Risiconiveau twee wordt gehandhaafd

KRALENDIJK – Gezaghebber Rijna wil het risiconiveau waar Bonaire zich in bevindt handhaven. Dit ondanks dat het aantal besmettingen op het eiland constant laag is gebleven en de enige persoon die was opgenomen in het ziekenhuis nu opgeknapt is.

De maatregelen die horen bij risiconiveau twee zullen blijven gelden tot 1 oktober 2021. Dit betekent o.a. dat niet meer dan 50 mensen privé samen mogen komen en evenementen met maximaal 100 personen mogen plaatsvinden.

“Het is nu niet verantwoord de huidige maatregelen te versoepelen omdat een uitbraak met de zeer besmettelijke Delta variant nog steeds dreigt.” Aldus Rijna.

De gezaghebber deed een oproep aan alle horeca op het eiland om geen grote feesten te organiseren en de basismaatregelen in acht te nemen.

“We zien in de omringende landen Aruba en Curaçao dat feesten en horeca vaak een bron van uitbraken zijn. Daarom blijven dansfeesten binnen helemaal verboden. Wel willen we het binnenkort mogelijk maken om met meer mensen samen te komen, als de besmettingscijfers dit toelaten. Daarom zijn we bezig om evenementen met meer dan 100 mensen mogelijk te maken. Het idee is dat daarbij mensen toegelaten kunnen worden die gevaccineerd zijn of die kort voor het evenement getest zijn.” Volgens de gezaghebber.

