Persleden Verenigde Staten en Europa bezoeken Bonaire op uitnodiging TCB

KRALENDIJK – Op uitnodiging van Tourism Corporation Bonaire (TCB), bezocht een groep van 7 Amerikaanse persleden Bonaire vanuit verschillende media zoals South Florida Luxury Guide, New York Post, Upscale Magazine, Atlanta Homes & Lifestyles, TripSavvy en meer. Een mix van nationale en regionale journalisten van belangrijke markten reisden af naar Bonaire om verschillende reisreportages vast te leggen, waaronder avontuur en luxe belevingen.

Tijdens hun verblijf op het eiland, overnachtte de groep in Harbour Village Beach Club en hebben zij verschillende activiteiten gedaan zoals wing foiling, windsurfen, landzeilen en een tour van het eiland. Een van de persleden is een gediplomeerd duiker en heeft een dag duik kunnen maken via Divi Flamingo Beach Resort en AB Dive.

In juli en begin augustus verwelkomde TCB drie freelance journalisten van Brides.com, Fodors.com, Cosmopolitan Magazine en Miami Times en een fotograaf. De journalisten bezochten Bonaire om over hun ervaringen op het eiland te schrijven voor verschillende publicaties, waaronder de eerdergenoemde media. De fotograaf had als opdracht om verschillende beelden van Bonaire vast te leggen van luxe accommodaties tot verschillende activiteiten die op het eiland te doen zijn. TCB zal deze afbeeldingen gebruiken voor toekomstige promotionele doeleinden.

Voor het tv-programma “Kilimangiaro” reisden een tv-regisseur/producer samen met zijn assistent naar de ABC-eilanden om beeldmateriaal te maken voor een aflevering van deze show. De aflevering wordt tussen oktober 2021 en april 2022 uitgezonden op de RAI-zender. Het tv-programma “Kilimangiaro” wordt maandelijks meer dan een miljoen keer bekeken en wordt op de zondagen uitgezonden. Zij hebben bij Resort Bonaire overnacht en hebben gedoken via duikschool Dive Friends Bonaire. Ook hebben zij de kans gekregen om verschillende activiteiten te doen op het eiland.

Uit de verschillende persbezoeken van de maand juli en augustus, schat TCB een bereik van ruim 10 miljoen unieke kijkers te hebben. “Wij zijn zeer tevreden met de samenwerking met verschillende pers-en mediagroepen. Dit helpt ons om internationaal meer naamsbekendheid te creëren en positioneren op de wereldmarkten. Ook zijn wij tevreden met de steun die wij van onze lokale partners hebben mogen ontvangen om persbezoeken mogelijk te kunnen maken”, aldus Miles Mercera, CEO van TCB.

