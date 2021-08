Duikers spotten walvishaai bij Bari Reef Bonaire

Fotocredits: Cate Rigoulot

KRALENDIJK – Duikers hebben bij duikplaats Bari Reef het afgelopen weekend een walvishaai gezien en gefotografeerd. Dit meldt STINAPA. Whalesharks worden zelden op Bonaire gespot. Toch komt het elk jaar wel een keer voor. In 2018 is een walvishaai gespot bij Tailor Made.

Duiken op Bonaire

Bari Reef en Tailor Made zijn niet de eerste duikplaatsen waar je een walvishaai zou verwachten. Die kans is groter aan de wat meer onstuimige oostkant en ook daar komt het zelden voor. Het waren gasten van Bonaire East Coast Diving die het enorme dier waarnamen. De walvishaai kwam uit het niets tevoorschijn, passeerde de duikers en verdween weer uit het zicht. Wat een geluksvogels. De ontmoeting had niet meer dan een tiental seconden geduurd maar het was een ervaring die ze niet snel weer zullen vergeten. Walvishaaien kunnen bijna twintig meter lang worden. De omvang van de walvishaai die bij Bari Reef is gezien, is niet bij ons bekend.

