Dirk Buitelaar nieuwe KLM Country Manager ABC-eilanden

WILLEMSTAD –De Manager van Air France/KLM op Curaçao voor het Caribisch gebied, de heer Cees Ursum, heeft samen met zijn opvolger de heer Dirk Buitelaar, hun opwachting gemaakt bij de Gouverneur van Curaçao Lucille George-Wout.

Ursum was sinds augustus 2017 de Country Manager for KLM Aruba, Bonaire and Curaçao en gevestigd op Curaçao.

