Den Heyer vierkant achter nieuwe opname volkslied Bonaire

Het koor dat de tekst op Bonaire inzong, oefende in het studiogebouw van Trans World, terwijl de muziek in Florida werd opgenomen.

Kralendijk- Cultuurgedeputeerde Nina den Heyer (MPB) staat vierkant achter de investering die is gedaan in een compleet nieuwe opname van het Boneriaanse volkslied. Dat zegt de gedeputeerde, in reactie op de kritiek die ontstond op de kosten die de nieuwe opname met zich meebracht.

Aan de opname een enorme hoeveelheid werk vooraf gegaan. Het bijzondere is dat de muziek voor de nieuwe opname is gemaakt door een heus orkest uit Pensacola, Florida. De tekst werd vervolgens ingezongen door een lokaal koor van jong en oud. Leden van Ars Cantandi, het koor dat verantwoordelijk was voor de oorspronkelijke opnames uit het jaar 1976, hielpen bij de selectie van de koorleden. Omdat de opnames van de muziek tijdens de vakantieperiode plaatsvonden, moesten ook enkele musici uit New Orleans en steden rondom Pensacola overkomen om het orkest compleet te maken.

Verrassing

De nieuwe opname was eigenlijk bedoeld als bijzondere verrassing voor de viering van de Dag van Bonaire op 6 september. Met iedereen die meedeed aan het project was afgesproken dat niks over alle voorbereidingen zou worden losgelaten. Geld uit een speciaal potje voor Cultuur maakte de investering in de nieuwe opname mogelijk. Hoewel de opname van 1976 in die tijd prima voldeed, was het geluid volgens Den Heyer inmiddels wel aan vernieuwing toe. “Vooral als we er wéér zo’n 50 jaar mee gaan doen”.

Het nieuws van de nieuwe opname lekte echter vroegtijdig uit. Hierdoor kregen Den Heyer en het BC afgelopen dagen een golf van kritiek over zich heen kregen, vooral op Social Media. Zo werd het BC ‘vriendjespolitiek’ verweten. “Geen sprake van”, zegt Den Heyer met klem.

Prachtig

Het werk van de afgelopen maanden is volgens Den Heyer beloond met een prachtig resultaat. “Het is echt heel mooi geworden. Verschillende mensen die de nieuwe opnames hebben gehoord, hadden daar tranen bij in de ogen. Het doet wat met je. Een volkslied is ook heel bijzonder, het is eigen, het is van ons allemaal”, zegt Den Heyer daarover. Den gedeputeerde ontkent overigens de berichten op Social Media, dat er ook aan de tekst en de melodie van het oorspronkelijke volkslied werd gesleuteld.

Voor vrijdagmorgen heeft de gedeputeerde een persconferentie bijeengeroepen om meer informatie te verschaffen over het project. “Ik geloof best dat er mensen kritisch zijn. Maar de kritiek vind ik ook wat prematuur en in dit geval, ook echt onterecht”, aldus Den Heyer.

“Ik vertrouw erop dat de meeste mensen op het eiland het met me eens zullen zijn, dat het eindresultaat er mag wezen!”

