KRALENDIJK – Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire (SPKB) en Zorg en Welzijn Groep (ZW- Groep) is gisteren 23 augustus 2021 officieel van start gegaan met een nieuw project voor zorg kinderen op Bonaire.

Samen met de Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), BESt 4 kids en Sentro Hubentut I Famia (SHIF) is het mogelijk gemaakt dat deze groep kinderen de zorg ontvangen die ze nodig hebben. SPKB heeft een mooie locatie BSO De Oceaan beschikbaar gesteld voor het realiseren van dit project voor deze kinderen op Bonaire.

Dit project heeft als doel:

Werken aan de ontwikkeling van de kinderen inclusief opvang

In de ochtenduren biedt dit project de mogelijkheid aan een groep kinderen met een beperking en/ of chronische ziektes, de kans om resultaat- en doelgericht te werken aan hun ontwikkeling. In de middaguren is er de mogelijkheid voor opvang.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met BSO De Oceaan, telefoonnummer 701-8878

Lees ook: