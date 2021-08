Drie drugsvangsten in één week door patrouilleschip ZR.Ms. Holland

164 Gedeeld

KRALENDIJK – Het marineschip de Zr.Ms. Holland heeft samen met de US Coast Guard een go-fast onderschept met meer dan 1.000 kilogram cocaïne. Dit gebeurde enkele dagen voor vertrek naar Haïti.

De NH90 maritieme gevechtshelikopter heeft de 3 buitenboordmotoren uit moeten schakelen nadat stopsignalen en waarschuwingsschoten niet het gewenste effect hadden.

Eenmaal tot stoppen gebracht stapte een gecombineerd team van de US Coast Guard en het Korps Mariniers de go-gast op. Het team haalde de overboord gegooide drugsbalen uit zee. Het ging om meer dan 1.000 kilogram cocaïne.

Hierna was Zr.Ms. Holland betrokken bij een vangst van ongeveer 800 kilogram cocaïne. Ook deze drugs waren aan boord van een go-fast. Na te zijn getipt voer de Holland erheen. Het aan boord aanwezige United States Law Enforcement Detachment maakte van deze interceptie een succes en nam de cocaïne in beslag.

Enkele dagen later was het weer raak. Opnieuw zette het marineschip de boordhelikopter in om een go-fast tot stoppen te dwingen. Dat lukte na stopsignalen en waarschuwingsschoten. Er is vervolgens zo’n 360 kilo overboord gegooide cocaïne uit het water gehaald.

Alle verdachten en de drugs zijn uiteindelijk overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht voor vervolging in de Verenigde Staten. De 3 vangsten zijn in 1 week gedaan.

