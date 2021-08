Vacature DTP-er/Vormgever Bonaire

Ben jij kwaliteitsbewust, creatief ingesteld en kan jij een perfect drukklaar document bij onze drukkers aanleveren? Dan zoeken wij jou!

MBO+ | Bonaire, Caribisch Nederland | 40 uur | Sluitingsdatum: 15 september 2021

Als DTP-er/Vormgever kom jij ons team versterken met je kennis van DTP software. Je bent op technisch DTP-gebied een kei, maar ook bij creatieve vragen gaan je ogen twinkelen en kom je met nieuwe ideeën. De studio van FXDC Communications controleert, corrigeert en verwerkt grafische bestanden voor de drukkerij en voert een divers scala aan printopdrachten uit. Binnen ons bedrijf weet iedereen jou straks te vinden bij technische DTP-vragen en ga je proactief nieuwe samenwerkingen aan met onze klanten en collega’s.

FXDC Communications

Wij zijn een jong communicatiebedrijf op Bonaire. De kern van onze werkzaamheden bestaat uit print- en drukwerkopdrachten voor een grote diversiteit aan klanten. Daarnaast zijn wij voor onze klanten een partner in communicatie en marketing; strategisch, creatief en/of uitvoerend.

Profiel kandidaat

Voor deze functie is het van belang dat je:

• MBO (Grafisch) geschoold bent;

• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring hebt opgedaan als DTP-er, bij voorkeur binnen een drukkerij;

• Ervaren bent met de Adobe programma’s Indesign, Illustrator en Photoshop, kennis van prepress is een sterke pré;

• De kernwoorden kwaliteit, klantgericht en flexibel goed bij je passen;

• Bekwaam bent in Nederlands en Engels, Spaans en/of Papiaments is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

• Een marktconform salaris op basis van kennis en ervaring;

• Interne opleidingsmogelijkheden;

• Veel zonneschijn !!

Wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Hans Nicolai, Marketing Manager, telefoon (+599) 795 7911.

Solliciteren?

Stuur je motivatie, curriculum vitae en een portfolio naar: [email protected]. Meer informatie over FXDC Communications: www.fxdc-communications.com

